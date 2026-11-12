Propietario de Colonia Shopping aspira a reabrir ese centro comercial en 2027

Carlos Lecueder y Guillermo Rodríguez durante la conferencia de prensa, el 12 de noviembre, en la Intendencia de Colonia.

Carlos Lecueder afirmó que las pérdidas provocadas por el incendio “son prácticamente totales” y anunció la reconstrucción del shopping, con mejoras y ampliaciones. Unos 350 trabajadores se desempeñaban en los distintos locales.

El propietario de Colonia Shopping, Carlos Lecueder, aseguró que el centro comercial será reconstruido y que la intención es reabrir durante 2027, luego del incendio que devastó las instalaciones en la tarde del miércoles. “Vamos a seguir siendo Colonia Shopping en la ciudad de Colonia. Vamos a reconstruir el shopping de la mejor manera posible. Vamos a hacer que quede un shopping más lindo y mejor, porque hoy hay tecnologías que antes no había”, afirmó durante una conferencia de prensa realizada este jueves en la Intendencia de Colonia, junto con el intendente Guillermo Rodríguez.

Lecueder reconoció que las pérdidas materiales son prácticamente totales, aunque señaló que algunos sectores y locales pudieron preservarse, como un local de comida rápida, las salas de cine, el supermercado y un gimnasio instalado en un edificio ubicado a unos pocos metros donde funcionaba el centro comercial, “que podrían recuperarse para retomar la actividad”. “El resto de los locales están todos quemados. No queda nada. Ni mercadería, ni muebles, ni nada”, describió.

Pese a la magnitud de los daños, el empresario sostuvo que la prioridad ahora es comenzar a trabajar en la reconstrucción. “Uno, si en la vida se pone a lamentar lo sucedido, no mira para adelante. Y nosotros tenemos la obligación de mirar para adelante. Dejar el alma para mirar para adelante”, expresó.

En ese sentido, anunció que el próximo lunes comenzarán las evaluaciones técnicas con arquitectos e ingenieros, que deberán determinar el estado de la estructura y qué sectores podrán conservarse. También adelantó que se empezará a solicitar presupuestos para las demoliciones necesarias y que el martes mantendrá una reunión en Montevideo para avanzar en la definición del proyecto.

Lecueder explicó que todavía no es posible establecer un plazo concreto para la reapertura, porque primero deberán conocerse las condiciones en las que quedó el edificio. No obstante, manifestó su expectativa de que el año próximo el centro comercial vuelva a funcionar. “Ojalá el año próximo estemos de vuelta, no hablando desde aquí, sino en el nuevo Colonia Shopping, festejando la apertura, festejando que tenemos algunos puestos de trabajo más, algunos locales más que vamos a tratar de traer”, señaló.

El empresario también planteó que la reconstrucción será una oportunidad para introducir mejoras y ampliar la propuesta comercial. El shopping había cumplido tres ampliaciones desde su inauguración y, según recordó, ya se estaba comenzando a trabajar en una cuarta. “Vamos a tomar todas las medidas adicionales para que no suceda esta cosa de vuelta. Y vamos a tratar de ampliar también, porque uno no puede quedarse en la vida, tiene que apuntar a crecer”, afirmó.

El origen del incendio y los trabajadores

Al referirse a las circunstancias en las que comenzó el incendio, Lecueder indicó que, de acuerdo con la información preliminar de que disponía la administración, el fuego se habría iniciado en un entrepiso de uno de los locales. El empresario dijo que “se presume” que pudo tratarse de un problema eléctrico, aunque aclaró que todavía no cuentan con una conclusión definitiva.

Lecueder relató que el sistema de detección de humo o calor activó la alarma y el personal se dirigió inmediatamente al lugar. Sin embargo, cuando llegaron al entrepiso encontraron el humo extendido y el intento de controlar el foco con un extintor no tuvo resultado. “Llegaron los bomberos y el fuego se propagó más rápidamente de lo esperado”, explicó.

Consultado sobre los materiales de construcción y, en particular, el uso de isopanel, Lecueder reconoció que tienen ventajas y desventajas, aunque evitó realizar valoraciones técnicas. “Es rápido, es fácil de instalar, y a veces para el fuego puede tener alguna consecuencia no tan directa”, comentó. Agregó que se trata de una tecnología utilizada en distintas construcciones en el mundo y que su utilización será uno de los aspectos a considerar en el proceso de reconstrucción.

En materia laboral, el propietario informó que alrededor de 350 personas trabajan de forma permanente en los distintos locales del shopping. Explicó que cada empresa deberá evaluar cómo resolver la situación de sus empleados durante el período en que el centro comercial permanezca cerrado, ya sea mediante la reubicación en otros locales o el acceso al seguro de paro.

De todas formas, aseguró que la administración está estudiando alternativas para acompañar a los trabajadores durante los próximos meses. “Este proyecto daba trabajo a mucha gente, y este proyecto va a seguir dando trabajo a mucha gente. En el ínterin vamos a trabajar para que esto se lleve adelante”, afirmó.

Lecueder también confirmó que el shopping cuenta con seguros y habilitaciones, y destacó la presencia del Banco de Seguros del Estado desde las primeras horas del jueves para comenzar a trabajar en el proceso. Asimismo, agradeció el respaldo recibido de la intendencia, Bomberos, la Policía, el Ejército y los servicios de salud, entre otras instituciones.

El empresario recordó que Colonia Shopping tenía previsto celebrar en diciembre sus 20 años de actividad, festejo que quedó postergado hasta que pueda concretarse la reapertura. “Vinimos a esta ciudad y a este departamento para quedarnos. Vinimos aquí para trabajar junto con ustedes”, sostuvo.

Rodríguez destacó “la solidaridad” y el impacto laboral

Por su parte, el intendente de Colonia, Guillermo Rodríguez, visiblemente conmovido, manifestó su tristeza por lo sucedido y agradeció el trabajo de las instituciones que participaron en el operativo, especialmente Bomberos y el Centro Coordinador de Emergencias Departamentales.

El jefe comunal también destacó las muestras de solidaridad recibidas desde distintos ámbitos y señaló que la intendencia trabajará para acompañar la situación de las personas que quedaron afectadas por el cierre del centro comercial. “Colonia es un pueblo solidario, resiliente, y si entre todos ponemos nuestro organismo no tengo la menor duda de que esos puestos laborales se van a mantener”, expresó.