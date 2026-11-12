Bomberos estimó que las pérdidas en Colonia Shopping superan el 90%

La estructura del centro comercial presenta riesgo de derrumbe y las tareas de remoción y enfriamiento continuarán este jueves.

El incendio que devastó Colonia Shopping durante la tarde del miércoles está controlado desde las primeras horas de este jueves, aunque todavía no fue declarado extinguido. Así lo informó el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Sebastián Camejo, quien estimó que las pérdidas materiales superan el 90% de las instalaciones del centro comercial, ubicado en el antiguo edificio de la textil Sudamtex, en Colonia del Sacramento.

En conferencia de prensa, Camejo explicó que las tareas de los bomberos se concentran ahora en extinguir los pequeños focos que todavía permanecen activos, remover materiales y enfriar los puntos calientes. El trabajo podría extenderse hasta este viernes debido a las condiciones en las que quedó el edificio. “Estamos hablando de una estructura prácticamente colapsada, donde hay vigas y columnas con alto riesgo de derrumbe”, señaló.

Explicó que durante la noche del miércoles se produjo el colapso del techo y de algunas paredes. Según detalló, una de las particularidades de la construcción, en la que predominaban los materiales livianos y el isopanel, favoreció la propagación del fuego. Este material, explicó, comienza a derretirse a temperaturas de entre 100 y 120 grados y puede encenderse con llama visible alrededor de los 450 grados.

Camejo indicó que las características de este tipo de construcciones, sumadas a la presencia de entrepisos, ductos de ventilación y distintos niveles, dificultan el combate del fuego, ya que las llamas pueden avanzar por sectores a los que no llega directamente el agua utilizada por los equipos de Bomberos.

En el operativo trabajaron cinco dotaciones, con el apoyo de la Intendencia de Colonia a través del Centro Coordinador de Emergencias Departamentales, que aportó cisternas e hidroelevadores. También colaboraron efectivos militares y policiales de los destacamentos instalados en la ciudad.

Camejo destacó que los equipos lograron detener la propagación del fuego hacia sectores importantes del complejo, entre ellos la plaza de comidas y el área donde funciona el supermercado Ta-Ta. También se pudieron preservar depósitos ubicados en las alas oeste y suroeste del shopping, además de espacios destinados al cine y a otras empresas.

En cuanto a las personas afectadas, el vocero informó que dos presentaron un principio mínimo de intoxicación y fueron dadas de alta en el lugar. No se registraron personas heridas como consecuencia del incendio. También destacó que el procedimiento de evacuación funcionó “en forma eficaz y eficiente”, y atribuyó ese resultado al trabajo de capacitación, entrenamiento y simulacros que forman parte de los protocolos de seguridad del centro comercial.

Investigación en curso

Consultado sobre la posibilidad de que este incendio estuviera relacionado con un pequeño foco ígneo registrado en un local del shopping unas 48 horas antes, Camejo señaló que, con los elementos disponibles hasta el momento, no existen indicios que permitan establecer una relación causal entre ambos episodios.

De todas formas, aclaró que la investigación recién comienza y que no se descarta ninguna hipótesis. El Departamento de Investigación de Siniestros de Bomberos trabaja en el lugar para recabar indicios que permitan reconstruir lo ocurrido. Entre otras tareas, se analizan las marcas de fuego y humo, los registros de las cámaras de vigilancia y los testimonios de personas que estuvieron en el lugar.

Camejo explicó que los informes técnicos podrían demorar varios días, una semana o incluso más, dependiendo de la complejidad de la investigación y de los elementos que logren reunir los peritos.

Por otra parte, señaló que la evaluación de los daños estructurales quedará en manos de ingenieros civiles y arquitectos de la intendencia y de la administración del shopping, quienes deberán determinar cuáles son los sectores más comprometidos y si será necesario realizar demoliciones.

Finalmente, el vocero destacó la respuesta del personal de seguridad y de los equipos que participaron en el operativo, aunque reconoció que toda intervención permite identificar aspectos a mejorar. También pidió a la población respetar los perímetros establecidos por Bomberos y las indicaciones de la Policía y del personal de tránsito, para no obstaculizar las tareas ni exponerse a posibles desprendimientos o roturas de vidrios.