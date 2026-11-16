La resolución reconoce el valor patrimonial, paisajístico y ambiental de los ejemplares que se extienden por más de diez kilómetros entre Riachuelo y el acceso a la capital coloniense.

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) resolvió declarar Monumento Histórico Nacional a la doble línea de palmeras Phoenix Canariensis, que se extiende sobre la Ruta 1, desde el kilómetro 164,5, en la localidad de Riachuelo, hasta el kilómetro 175, en el acceso a Colonia del Sacramento.

La declaración comprende las palmeras dispuestas en forma paralela en ambos márgenes exteriores de ese tramo de la ruta, que superan los 1.200 ejemplares.

En diciembre de 2025, el actual edil y exintendente de Colonia, Walter Zimmer (Partido Nacional), presentó un proyecto ante el ejecutivo departamental para gestionar la declaración de patrimonio a las palmeras ubicadas en el acceso a la capital del departamento.

El trámite iniciado por Zimmer surgió en medio de una situación que alertaba a actores políticos y sociales sobre el avance devastador del picudo rojo en esos ejemplares. Unos meses atrás, 208 palmeras ubicadas a la vera de la ruta 2, en el acceso a Rosario, fueron atacadas por ese insecto. Esto movilizó a las autoridades del Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP), dado que ese lugar está bajo su jurisdicción, a extraer los ejemplares.

En paralelo a la propuesta de Zimmer, vecinos de Colonia conformaron un grupo de defensa de las palmeras, denominado “Salvemos las Palmeras de la Ruta 1”, solicitando que el MTOP iniciara un tratamiento ante el avance del picudo. Tras culminar un proceso licitatorio para adquirir los insumos destinados al tratamiento de los ejemplares afectados, el ministerio realizó la aplicación en el territorio.

El valor de las palmeras y respaldo institucional

La resolución del MEC que declara monumento histórico nacional a las palmeras ubicadas en el acceso a Colonia del Sacramento señala que “se trata de ejemplares adultos que alcanzan aproximadamente 15 metros de altura y ocho metros de diámetro de copa”.

Las palmeras representan “una referencia simbólica de la inmigración y forman parte de un conjunto paisajístico y cultural que se ha integrado a la identidad nacional”. Asimismo, el documento destaca que su implantación “genera un marco característico para el ingreso a Colonia del Sacramento”, ciudad que cuenta con el Barrio Histórico, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1995.

Entre los fundamentos de la declaratoria, se mencionan informes del Departamento de Paisaje y Espacio Público de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de la República y del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios. Ambos organismos consideraron que las palmeras poseen interés patrimonial y paisajístico y que requieren medidas de preservación. También se menciona el respaldo del Consejo Ejecutivo Honorario de las Obras de Preservación y Reconstrucción de la Antigua Colonia del Sacramento, que apoyó la declaración del tramo de Ruta 1 enmarcado por las palmeras.

Por último, la resolució ministerial reconoce el apoyo y trabajo del colectivo de vecinos que ha defendido el mantenimiento de estos ejemplares. Entre sus argumentos se encuentran el valor patrimonial, histórico, paisajístico y turístico de las palmeras, así como su importancia ecosistémica. Asimismo destaca destaca las funciones que cumplen estos árboles para la biodiversidad, la regulación climática local y la resiliencia del suelo, aspectos asociados a su tamaño y longevidad.