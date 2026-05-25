Comisión de Patrimonio analiza declarar patrimonio natural las palmeras ubicadas en ruta 1, próximo a Colonia del Sacramento

El presidente de esa comisión, Marcel Suárez, respondió a cuestionamientos presentados por el exintendente Walter Zimmer: “Somos pocos y hay muchos temas para nuestra capacidad operativa”.

En diciembre, el actual edil y exintendente coloniense Walter Zimmer presentó un proyecto al intendente Guillermo Rodríguez para gestionar la declaración de Patrimonio Nacional a las palmeras ubicadas en el ingreso a Colonia del Sacramento. Marcel Suárez, director general de la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación, dependiente del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), afirmó que “seguramente la comisión declare como patrimonio las palmeras, porque hay voluntad”, aunque reconoció que “es un proceso engorroso y burocrático”, con complejidades que se acentúan por las dificultades que enfrenta la comisión.

Días atrás, en una entrevista con la diaria, Zimmer cuestionó que, “a casi cinco meses de la presentación del proyecto, ninguna autoridad del Ministerio de Educación y Cultura ni de la Comisión Nacional de Patrimonio” respondió a su solicitud. En esa línea, expresó su más profunda “indignación y sorpresa” frente a la actitud de Suárez, quien, a su entender, le “restó importancia a tal solicitud, pareciendo buscar enlentecer una decisión al respecto”.

En diálogo con la diaria, Suárez le respondió al dirigente nacionalista de Colonia y expresó que “no es un tema de restar importancia”, sino que “es un ejemplo de las dificultades que tenemos para dar rápidas respuestas a los temas”. “Somos muy pocos para atender las demandas de un país, más allá de las urgencias, que son indiscutibles”, explicó.

Suárez señaló que el 12 de febrero, en el marco de un encuentro que mantuvo con el Consejo Honorario de Colonia del Sacramento, “nos acercaron un recordatorio sobre esta situación”. En respuesta al planteo de la directora de Paseos Públicos de la Intendencia de Colonia, Andrea Maddalena, el 25 de marzo, “le presentamos una nota explicando la situación actual del proyecto”, agregó Suárez. En esa nota, a la que accedió la diaria, la comisión expresa “su más profunda preocupación por el tema de las palmeras ubicadas en los ingresos a la ciudad de Colonia”.

La misiva detalla que la comisión, “lamentablemente, no posee los recursos financieros ni la potestad jurídica, para poder implementar y atender la grave situación fitosanitaria que está afectando a los ejemplares mencionados”. No obstante, señala que “el tema ha generado un expediente al que se le está realizando el seguimiento y diligencia desde la comisión, pero los tiempos no son siempre los deseados”.

En ese marco, Suárez dijo que “un proceso de declaratoria lleva su tiempo, porque lleva un informe técnico, con un montón de información que estuvimos recabando en distintos ministerios y direcciones a quienes les compete este tema”. Además, explicó que en el organigrama de la comisión “no está contemplado un especialista en patrimonio natural, por lo que eso genera otra lentitud más”. “Nadie duda de la importancia de las palmeras en Colonia”, afirmó Suárez, quien reconoció que “el trámite es lento porque somos pocos y los temas son muchos para nuestra capacidad operativa”.

El director afirmó que la unidad ejecutora “apenas sobrevive”. “Antes de trabajar” por la sobrevivencia de las palmeras de la ruta 1, “debo hacerlo para que sobreviva” la Comisión de Patrimonio, expresó. “Desde que se instaló estamos luchando para seguir adelante y, lamentablemente, el protector no está protegido”, ya que “el debilitamiento de nuestra institución viene de varios períodos de gobierno, de todos los partidos”, señaló.

Consultado sobre los siguientes pasos que deberá seguir el proyecto presentado por Zimmer, Suárez explicó que la comisión está “diagramando un último informe con datos del Ministerio de Transporte y Obras Públicas [MTOP], el proyecto presentado por la intendencia y otros informes internos, donde se sugiere la declaratoria [de patrimonio] de las palmeras ubicadas en los canteros de la ruta 1 comprendido entre el kilómetro 164.500 hasta el 175.000 en el ingreso a Colonia del Sacramento”.

Suárez indicó que “la idea es declarar patrimonio las palmeras ubicadas dentro de un tramo”, pero advirtió que se debe ser cuidadoso en la redacción, “para no generar futuras dificultades”. “Habitualmente las declaratorias de patrimonio suelen ser sobre terrenos, ya sean públicos o privados, que cuentan con un número de padrón; en este caso, no hay un número y, si yo declaro todo un tramo de la carretera, cada vez que el MTOP quiera cambiar el pavimento o hacer refacciones, tendrá que pedir permiso a la comisión”, explicó.

Los siguientes pasos serían elevar al MEC “un borrador de declaratoria”, que deberá ser aprobado por el ministro José Carlos Mahía y, posteriormente, contar con la firma del presidente Yamandú Orsi y ser publicado en el Diario Oficial.