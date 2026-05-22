Comienza la cuarta Semana del Tango en el departamento de Colonia, este sábado

La cuarta edición de la Semana del Tango se desarrollará entre el 23 y el 29 de mayo en distintas localidades del departamento de Colonia, con una programación que incluye conciertos, teatro, danza, milongas y propuestas de artes visuales. Todas las actividades serán con entrada libre y tendrán escenarios en Colonia del Sacramento, Carmelo, Juan Lacaze, Nueva Helvecia y Ombúes de Lavalle.

La propuesta, organizada por la Intendencia de Colonia, reunirá a artistas locales y nacionales, con presentaciones de la Orquesta Municipal de Colonia, espectáculos teatrales, talleres y milongas abiertas al público. Entre los artistas invitados se destaca el cierre a cargo de Nico Sorín con Piazzolla electrónico en Nueva Helvecia.

La programación comenzará el sábado 23 de mayo con Conce a todo tango, concierto que se realizará a las 20.00 en la sala Don Bosco de Juan Lacaze. Ese mismo día, también a las 20.00, la Orquesta Espectáculo se presentará en el teatro Uamá de Carmelo, bajo la dirección del maestro Rafael Benech.

El domingo 24 de mayo la Orquesta Espectáculo volverá a presentarse, esta vez en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento a las 20.00. A la misma hora en el Uamá de Carmelo actuará el dúo Che Papusa, integrado por Mariana Airaudo y Manuela Hernández.

La programación continuará el lunes 25 con Tangos de todas las horas, encuentro coral y de solistas que comenzará a las 20.00 en el Bastión del Carmen; participarán el Coro Municipal de Colonia y los cantantes Martín Estín y Pablo Gómez.

El martes 26 habrá una doble actividad en el teatro Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento. A las 19.00 se desarrollará Artes visuales al compás del tango, intervención de la Asociación de Artistas Plásticos de Colonia, con diez artistas pintando en vivo, acompañados por propuestas de danza y música. Más tarde, a las 20.00, la Comedia Municipal de Colonia, dirigida por Lorena Rochón, pondrá en escena la obra Bar La Copita. En Juan Lacaze la actividad arrancará más temprano, a las 15.00, con una milonga abierta en la sede de Sojupen, con musicalización de Raúl Palladino.

El miércoles 27 a las 20.00 el Grupo Orfeo –integrado por Stefania Maccaferri en violín y Mariana Airaudo en piano– presentará Tango sin palabras en el Bastión del Carmen.

Para el jueves 28 está previsto un taller de danza en el Bastión del Carmen entre las 18.00 y las 19.30. A las 20.00 se presentará Santiago Plaz en concierto y desde las 21.00 habrá una milonga abierta con DJ Raúl Palladino. También participarán Enrique Molina en guitarra y los bailarines Juan Martín Carrara, Estefanía Colina y Justyn Livingston.

El cierre de la Semana del Tango será el viernes 29. A las 20.00 se realizará una milonga abierta en el Club de Leones de Ombúes de Lavalle y a las 21.00 llegará Piazzolla electrónico al Cine Helvético de Nueva Helvecia, espectáculo encabezado por Nico Sorín. Las entradas para esta actividad serán gratuitas mediante reserva previa.