Colectivo Gente en Obra presenta exposición Habitar, en el Espacio Arte de la Plaza de Toros de Colonia

La obra cuenta con la participación de más de diez artistas, bajo la curaduría de Nora Schulman.

El próximo sábado a las 19.00, en el Espacio Arte de la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, se inaugurará la exposición Habitar, del colectivo Gente en Obra.

La muestra propone entender la práctica artística como “un dispositivo de pensamiento y un espacio de elaboración simbólica” frente a “las tensiones psíquicas contemporáneas”. En ese marco, con esta exposición se busca transformar el recinto taurino en un territorio de percepción compartida, donde el arte actúa como un puente hacia el bienestar emocional y el encuentro con el otro, según informaron los organizadores.

Bajo la curaduría de Nora Schulman, la muestra desplaza “el foco de la autoría individual hacia una lógica de producción colectiva”. Entre las piezas destacadas se encuentra “Telar de manos”, una obra construida con lienzos teñidos con elementos orgánicos y cosidos por múltiples manos, simbolizando la coexistencia de singularidades en una trama común y el valor de los procesos compartidos en el equilibrio psíquico.

Durante la jornada se contará con la presencia del psicoanalista Matías Braslavsky, quien dará una charla sobre los modos en que el arte contribuye a pensar la experiencia subjetiva, la creatividad y la salud mental en la actualidad.

Dirigido por Javier Álvez, Gente en Obra funciona como una plataforma abierta y flexible que busca activar el pensamiento crítico. Esta edición que estará en el Real de San Carlos de Colonia del Sacramento la integraron Alejandro Braslavsky, Anastacia Calatroni, Carlos Bretón, César Gómez, Elisa Borrelli, Giuliana Bagnasco, Graciela Pedemonte, Gustavo Pérez, Juan Rey, Leticia Ferrer, Martín Rebour y Susana Dalmás.