Ediles del FA presentan proyecto para regular el uso de monopatines eléctricos en Colonia

La iniciativa apunta a “proteger a los conductores de los vehículos y a quienes somos parte activa del tránsito”, comentó el edil Martín Collazo.

Los ediles de los sectores astoristas y seregnistas del Frente Amplio (FA) en la Junta Departamental de Colonia presentaron un proyecto de decreto para regular el uso de monopatines eléctricos y otros vehículos de movilidad personal (VMP) en el departamento.

La iniciativa fue presentada el pasado miércoles, antes de la sesión ordinaria del legislativo departamental, por los ediles Martín Collazo, Claudia Oviedo y Santiago Deleón. Según argumentaron en la exposición de motivos, la utilización de estos vehículos “se ha producido de forma acelerada y sin un marco normativo específico que regule su circulación, condiciones de uso y responsabilidades”, lo que puede derivar en situaciones de riesgo para peatones y conductores.

El proyecto toma como referencia antecedentes de otros departamentos, especialmente la regulación recientemente aprobada en Montevideo, además de experiencias internacionales vinculadas a nuevas formas de movilidad urbana.

La propuesta define como vehículos de movilidad personal a los monopatines eléctricos, triciclos de pedaleo, bicicletas de pedaleo asistido y plataformas tipo Segway.

Entre las principales disposiciones, se establece que estos vehículos serán de uso exclusivamente individual y que no podrán transportar pasajeros ni cargas que comprometan su estabilidad. También se fija una edad mínima de 14 años para conducirlos y se prohíbe circular bajo los efectos del alcohol o drogas.

Asimismo, el proyecto obliga al uso de casco homologado y vestimenta de alta visibilidad, además de exigir que los vehículos cuenten con frenos delantero y trasero, bocina o timbre y sistema de luces delanteras y traseras.

En materia de circulación, la iniciativa dispone que los VMP deberán transitar por la calzada y, cuando exista infraestructura específica, como bicisendas o ciclovías, deberán utilizarla. También se prohíbe expresamente circular por las veredas.

El texto establece además que los usuarios deberán respetar los límites de velocidad vigentes y fija un máximo de 45 kilómetros por hora para este tipo de vehículos.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la creación de un Registro Departamental de Vehículos de Movilidad Personal, que funcionaría en la órbita de la Intendencia de Colonia. El registro sería obligatorio y gratuito, y exigiría datos del titular y características básicas del vehículo, otorgándose además una identificación única para circular.

La propuesta prevé sanciones para quienes incumplan la normativa. En particular, la circulación sin identificación sería considerada una infracción grave, con una multa equivalente a cuatro unidades reajustables y eventual retención del vehículo.

“Junta Departamental tiene la tarea de regular”

Collazo señaló, en diálogo con la diaria, que este proyecto es la primera iniciativa formal ingresada en la Junta Departamental de Colonia para regular los vehículos de movilidad personal, aunque la preocupación ya existía desde hace tiempo tanto en la Comisión de Tránsito como entre distintos ediles.

El edil explicó que la discusión tomó impulso luego de la visita del presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), Marcelo Metediera, quien planteó a las juntas departamentales la necesidad de actuar antes de que la situación se transformara en un problema mayor. “Cada junta departamental debe tomar este tema y regularlo antes de que esto sea un problema”, subrayó Collazo.

El edil sostuvo que el aumento de monopatines eléctricos en ciudades como Colonia del Sacramento y Carmelo volvió visible la necesidad de legislar. “Es impresionante la cantidad de niños, niñas y adolescentes” que circulan en estos vehículos, dijo, y relató haber visto “hasta tres niños circulando encima del monopatín sin ningún elemento de seguridad”. También mencionó situaciones de circulación “a contramano” y por las veredas.

En ese sentido, defendió la competencia del legislativo departamental para intervenir en el tema. “Entendiendo que era una competencia natural de nosotros, hicimos ese trabajo que había que hacer”, afirmó, en referencia al estudio de regulaciones ya aprobadas en Montevideo y a las recomendaciones de la Unasev.

Collazo remarcó que el proyecto no busca desalentar el uso de monopatines y otros vehículos de movilidad personal, sino promover una utilización segura y ordenada.

“Promovemos su uso, valoramos su uso como una cosa positiva”, destacando que son vehículos “económicos” y beneficiosos desde el punto de vista ambiental porque “no contaminan el medioambiente”, valoró el edil frenteamplista.

Sin embargo, Collazo advirtió que la falta de regulación genera riesgos tanto para los usuarios como para terceros. “Entendemos que debe ser un uso ordenado por sobre todas las cosas, para proteger la seguridad del propio usuario del monopatín”, señaló.

Por eso defendió aspectos como la fijación de una edad mínima, límites de velocidad y la obligatoriedad de casco, chaleco reflectivo, luces y sistemas de freno. También justificó la prohibición de circular por veredas “para proteger a los peatones”.

El edil insistió además en la vulnerabilidad de quienes utilizan estos vehículos. “Es el físico de una persona mucho más expuesto que en cualquier otro vehículo”, afirmó, subrayando que “es fundamental establecer por sobre todas las cosas esos elementos de seguridad personal”.

Otro de los puntos que Collazo destacó fue la creación de un registro obligatorio y gratuito para los vehículos de movilidad personal. “Es un registro obligatorio porque naturalmente la administración debe conocer cuántos vehículos circulan, de qué tipo y quiénes son sus responsables”, explicó. No obstante, aclaró que “no es asimilable con el empadronamiento ni tendrá un pago de patente anual ni nada por el estilo”.

El edil sostuvo que uno de los principales cuestionamientos que ha recibido el proyecto refiere a un eventual afán recaudatorio, algo que rechazó. “La finalidad es proteger a los conductores de los vehículos y a quienes somos parte activa del tránsito, protegernos a todos, pero no recaudar con esto ni generarles un costo extra a los usuarios”, aseguró.

Finalmente, Collazo vinculó la iniciativa con una preocupación más amplia sobre el tránsito en el departamento y cuestionó el funcionamiento de los controles por parte de la Intendencia de Colonia.

“A nosotros nos preocupa que la Dirección de Tránsito no funciona bien en el departamento de Colonia: no hay controles, no hay operativos”, expresó. También mencionó situaciones frecuentes de circulación sin casco, sin matrícula y a alta velocidad en distintas localidades.