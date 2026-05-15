Organizados por el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia del Sacramento, a lo largo de la segunda quincena de mayo se desarrollarán varios eventos en el marco del mes de la memoria.

Como punto más importante se encuentra la Marcha del Silencio que se realizará el próximo miércoles a partir de las 18.15. La concentración se llevará a cabo frente a la placa recordatoria a Aldo Chiquito Perrini, ubicada en el Batallón 4 de Colonia del Sacramento, desde donde partirá la marcha hasta la explanada de la Intendencia.

Más actividades

Desde este sábado y hasta el próximo martes se realizará un mural en la Plaza del Reloj. La obra será pintada por artistas locales, coordinado por el Departamento de Historia y Comunicación Visual del Centro Regional de Profesores del Suroeste (CERP Suroeste) y el Colectivo de Derechos Humanos de Colonia. El proyecto se inaugurará el próximo miércoles.

El próximo lunes a las 19.00, en la sede de Adeom Colonia, se presenta el libro “Hasta ser Victoria”, de Victoria Montenegro. La autora de ese trabajo fue una de los 500 bebés desaparecidos en la dictadura de Argentina (1976-1983). La autora cuenta en primera persona su historia, con sus contradicciones, idas y vueltas, dolores y reencuentros.

Gracias a la larga lucha de Abuelas de Plaza de Mayo, que comenzó en 1984, Montenegro logró recuperar su identidad y reencontrarse con su familia en 2001. Su padre Roque Montenegro, desaparecido en 1976 y víctima de los “vuelos de la muerte”, fue identificado por el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2012.

Los restos de Roque Montenegro fueron hallados en las costas uruguayas y estuvo enterrado en el cementerio de Colonia. Luego de procesar su historia, la autora se convirtió en una militante por los derechos humanos y es actualmente diputada nacional en Argentina.

El próximo miércoles se desarrollará la Marcha del Silencio. Se concentrará a partir de las 18.15 frente a la placa en homenaje a Aldo Perrini, ubicada en el Batallón 4 de Colonia. Se marchará hasta la explanda de la Intendencia.

El próximo jueves a las 16.00 en la mediateca del Cerp se estrena una obra de teatro denominada “Potestad”, de Eduardo Pavlovsky, con la actuación de Jorge Pérez Escala. Actividad abierta para todo público.

El lunes 25 a las 19.00, el Cine Club Colonia presenta “Nuestras Madres” de César Díaz, nacido en Guatemala. La película se presentará en el Centro Cultural AFE, con entrada libre.

En paralelo, en el liceo Daniel Armand Ugón de Colonia Valdense, estará la muestra Desaparecidos: la búsqueda desde la antropología forense, que ha recorrido diferentes centros educativos del este de Colonia.