Ruta del Arte 2026 abrió la convocatoria para artistas de Colonia

La propuesta convoca a artistas plásticos nacidos o residentes en el departamento para integrar un circuito de exposiciones y encuentros culturales.

La organización de Ruta del Arte abrió la convocatoria para participar en la edición 2026 de esta propuesta cultural que reúne a artistas y espacios de distintas localidades del departamento de Colonia en un amplio circuito de exposiciones, talleres y actividades abiertas al público.

La iniciativa busca acercar la producción artística a los habitantes de ese departamento mediante un recorrido que integra talleres de artistas, galerías, museos, centros culturales y espacios patrimoniales, promoviendo el intercambio entre creadores, vecinos y visitantes.

Según las bases difundidas por la organización, podrán postularse artistas nacidos en el departamento de Colonia o residentes desde hace más de un año en cualquiera de sus localidades. La convocatoria está dirigida a creadores vinculados a diversas disciplinas de las artes visuales, entre ellas pintura, dibujo, escultura, grabado, fotografía, cerámica e instalaciones.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el lunes 16 de junio y deberán hacerse llenando un formulario dispuesto por la organización. Los postulantes deberán presentar información sobre su trayectoria y una selección de obras para su evaluación.

Una vez culminado el proceso de selección, los artistas participantes serán incorporados a alguno de los espacios que formarán parte del circuito de Ruta del Arte 2026. Entre las condiciones establecidas figura la presencia de los expositores durante el desarrollo de la actividad, con el objetivo de favorecer el contacto directo con el público y generar instancias de diálogo sobre los procesos creativos y las obras exhibidas.

Las bases completas y el enlace al formulario de inscripción se encuentran disponibles en las cuentas oficiales de Ruta del Arte en redes sociales. Inscripciones y consultas: [email protected].