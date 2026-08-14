Mes de la Niñez en Colonia: teatro, juegos y muchas propuestas para disfrutar este fin de semana

Entre las actividades programadas, se destaca el primer Festival de Teatro Infantil, organizado por la Dirección de Cultura de la comuna.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

Este fin de semana, la agenda de actividades del departamento de Colonia está cargada de propuestas para los más pequeños como parte de la celebración del Día de la Niñez. La Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia y diferentes municipios ofrecen actividades gratuitas en Tarariras, Colonia del Sacramento, Juan Lacaze y Rosario.

Una de las principales novedades será la realización del primer Festival de Teatro Infantil, organizado por la Dirección de Cultura de la comuna coloniense. La propuesta busca acercar a las familias al teatro y, al mismo tiempo, poner en valor el talento y la creatividad de los elencos infantiles y compañías del departamento.

La primera jornada será el sábado 15 desde las 14.00, en el Centro Cultural Cine Rex de Tarariras. Allí se podrá disfrutar de la obra Acrobino, del Grupo de Teatro de Niños de Rosario, dirigido por Martín Cabrera. Le seguirá Improcuentos, de la compañía teatral Sarita y Michelle, de Nueva Helvecia, con Gabriela Delorrio y Candela Bonjour. Cerrará la jornada la presentación y estreno del Grupo de Teatro de Niños de Tarariras con la obra Del otro lado del espejo, también bajo la dirección de Martín Cabrera.

El festival continuará el sábado 22 a las 14.00 en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento. En esta oportunidad se presentarán nuevamente Acrobino y Del otro lado del espejo, y se sumarán las obras El monte de los invisibles de la compañía independiente La Pérgola, de Rosario, y Pluff, el fantasmita, del grupo de taller y teatro AnimArte, de Agraciada, con la dirección de Leonardo Fernández.

Juan Lacaze: una tarde de “Color y alegría”

En Juan Lacaze, el municipio local propone vivir el Mes de la Infancia bajo el lema “Color y alegría”, con una serie de actividades gratuitas organizadas junto con instituciones y espacios de la comunidad.

El sábado 15 desde las 12.00 hasta las 17.00, en el Espacio Público Integrador, habrá una jornada especialmente pensada para disfrutar al aire libre, con juegos inflables, espectáculo de circo, personajes gigantes, feria de emprendedores y regalos a cargo de motociclistas solidarios.

En tanto, el domingo 16 desde las 14.30 hasta las 18.00, en el Centro Cultural Don Bosco, se desarrollará una jornada de recreación, animación, música y teatro.

La propuesta cuenta con la participación de la Escuela del Hogar de Juan Lacaze, el Centro Cultural Don Bosco, la Biblioteca José Enrique Rodó y la Plaza de Deportes, con el apoyo de la Comisión de Cultura y el municipio.

Actividades en Rosario

En Rosario, la celebración del Día de la Niñez tendrá lugar el domingo 16 desde las 13.00 hasta las 17.00 en la Plaza de Deportes. El municipio pichonero ofrecerá una obra de títeres, juegos inflables, animación, premios y muchas sorpresas.

Además, durante la jornada habrá venta de comestibles a beneficio de Familias Unidas por los Discapacitados de Rosario y de la Comisión de Apoyo al Hospital de Rosario.

Actividades organizadas por el sindicato policial

El domingo 16 de 14.00 a 17.00, el Sindicato Único Policial del Uruguay llevará adelante la cuarta edición del Día del Niño en el Polideportivo Los Álamos de Colonia del Sacramento.

Esta actividad es abierta a funcionarios de todas las unidades del Ministerio del Interior, tanto en actividad como en retiro, incluyendo seccionales, Bomberos, Policía Caminera, Migraciones, Identificación Civil y demás dependencias, buscando que todos puedan participar junto con sus familias.

La jornada es gratuita para niños y familiares. Habrá música, juegos inflables, meriendas y regalos, entre otras atracciones.

Por primera vez, la organización es compartida con la Jefatura de Policía de Colonia. La jornada tiene como objetivo ofrecer un espacio de integración y disfrute para los niños y sus familias.