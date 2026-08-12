Estudiantes y docentes ocuparon por primera vez el IFD de Carmelo en rechazo al plan de titulación docente

Estudiantes y docentes ocuparon este miércoles el Instituto de Formación Docente (IFD) de Carmelo, en rechazo al denominado Plan de Titulación Docente impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública y el Consejo Directivo Central (Codicen). Se trata de la primera ocupación en la historia de la institución.

La medida se suma a las movilizaciones que se vienen desarrollando en distintos centros de formación docente del país contra el “plan de egreso y titulación para docentes en ejercicio en educación media”. La semana pasada estudiantes del Centro Regional de Profesores Suroeste (CERP SW) de Colonia del Sacramento ocuparon la institución y se declararon en asamblea permanente.

El plan del Codicen busca instrumentar mecanismos de acreditación de saberes para docentes que se encuentran ejerciendo sin haber obtenido el título, siempre que cuenten con más de ocho años de experiencia y hayan cursado al menos 50% de la carrera de formación docente. Los estudiantes y docentes del IFD Carmelo cuestionan que ese mecanismo pueda terminar equiparando la experiencia acumulada en el aula con la formación académica y pedagógica requerida para la titulación.

En los materiales difundidos durante la ocupación, el colectivo plantea que “la acreditación y la experiencia no reemplazan la formación requerida para acceder al título”. En particular, reivindica la importancia de completar contenidos, cursos de didáctica y materias específicas de cada especialidad como instancias fundamentales de la formación docente.

“Una educación de calidad requiere de docentes formados con todas las exigencias de la carrera”, sostiene uno de los mensajes difundidos por el colectivo.

La movilización no implica, según los estudiantes y docentes, desconocer la existencia de un problema histórico vinculado a la cantidad de docentes que ejercen sin haber completado su formación. Una posición similar había sido expresada por los estudiantes del CERP de Colonia, quienes señalaron que comparten la necesidad de ofrecer alternativas de titulación a docentes con años de ejercicio, pero reclamaron que esas soluciones se instrumenten de forma equilibrada y sin desvalorizar el recorrido académico de quienes cursan actualmente o egresaron recientemente.

En Carmelo, el reclamo se expresa bajo la consigna “No a los títulos de cartón”. En uno de los comunicados difundidos por el colectivo se señala que la movilización “no tiene que ver con partidos políticos ni gobiernos de turno”, sino con una preocupación por la calidad de la educación y por las condiciones en que se forma a quienes luego estarán a cargo de las aulas.

“Si un centro caracterizado por ser pacífico ante estas cuestiones está movilizándose, es impactante”, señala el comunicado, que plantea como interrogante qué está ocurriendo con la calidad educativa.

Los estudiantes también cuestionan que la experiencia profesional sea utilizada como sustituto de las instancias de formación que integran la carrera docente. “La experiencia en el aula importa, pero no reemplaza la formación”, sintetiza otra de las consignas difundidas durante la ocupación.