Homicidio en Carmelo: un hombre de 27 años fue asesinado en la noche del lunes

El ataque se produjo en el marco de un conflicto entre el agresor y el grupo de amigos que integraba la víctima.

Un hombre de 27 años murió en la noche del lunes 10 de agosto en Carmelo luego de recibir un disparo de arma de fuego. Fuentes policiales informaron a la diaria que la víctima no tenía antecedentes penales y que el presunto homicida está identificado, aunque hasta el momento no fue detenido.

El hecho ocurrió próximo a las 23.00 en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti, en el barrio Lomas. Según informó la Jefatura de Policía de Colonia, un móvil en tareas de patrullaje preventivo observó a varias personas haciendo señas en la vía pública y acudió al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre herido de arma de fuego. La víctima fue trasladada de inmediato en el móvil policial hacia un centro asistencial, pero falleció pocos minutos después de ingresar.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se produjo en el marco de una situación de conflicto entre el agresor y el grupo de amigos que integraba la víctima. La investigación apunta ahora a determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el enfrentamiento y establecer las responsabilidades correspondientes.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que realizó el relevamiento de la escena, la recolección de evidencia y los peritajes técnicos. Las actuaciones están bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Carmelo, que busca esclarecer el móvil del ataque y avanzar en la localización y detención del presunto autor.