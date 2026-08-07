Colonia Está de Ferias realizará nueve actividades en distintas localidades del departamento en agosto

La propuesta impulsada por la Intendencia de Colonia reúne a cerca de 400 emprendedores.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El programa Colonia Está de Ferias tendrá nueve actividades distribuidas en diferentes localidades del departamento que apuntan a generar espacios de comercialización y difusión para emprendedores, artesanos y pequeños productores.

La iniciativa es desarrollada por la Unidad Pymes de la comuna coloniense y durante este año ha consolidado una agenda periódica de ferias en distintos puntos del departamento. Según explicó Walter Godoy, responsable de esa dependencia, el programa nuclea a cerca de 400 emprendedores distribuidos en siete localidades.

Las propuestas incluyen artesanías, vestimenta, diseño, decoración y gastronomía, entre otros rubros, y varias de las ferias incorporan además espectáculos musicales y actividades recreativas.

El programa también ha ido sumando nuevas localidades. Uno de los casos es Tarariras, donde en abril se realizó la primera edición de Tarariras Emprende, en la plaza Joaquín Suárez.

En Colonia del Sacramento, en tanto, la Feria Sacramento cumplió recientemente dos años. La propuesta surgió a partir de la organización de los propios feriantes y actualmente funciona con el apoyo de la intendencia a través del programa departamental.

Nueve ferias durante agosto

El calendario comenzará este sábado 8 con dos actividades. En Tarariras se realizará una nueva edición de Tarariras Emprende, de 11.00 a 18.00 en la plaza Joaquín Suárez, mientras que en Carmelo funcionará el Paseo de Compras, de 10.00 a 16.00, en la plaza Independencia.

El domingo 9 será el turno de Ombúes de Lavalle y Rosario. En Ombúes, la Feria de Emprendedores se instalará sobre la calle Zorrilla de San Martín, entre San Salvador y Uruguay, de 9.00 a 13.00. En Rosario, Arte Emprendedor funcionará de 12.00 a 18.00 en la plaza Pascual de Chena.

El sábado 15 habrá actividades en Colonia del Sacramento y Conchillas. La Feria Sacramento estará instalada de 10.00 a 17.00 en la calle Miguel Ángel Odriozola casi Ituzaingó. En Conchillas, la feria de emprendedores se desarrollará de 11.00 a 15.00 en la plaza 25 de Agosto y tendrá una característica especial: celebrará su segundo aniversario.

Al día siguiente, domingo 16, Nueva Palmira recibirá el Paseo de Compras Palmirense, que se instalará de 10.00 a 17.00 en la plaza Leolandia.

Una feria dedicada a productos sustentables

El calendario continuará el sábado 22 con otras dos actividades. En Colonia del Sacramento se realizará la Eco Feria Departamental, de 10.00 a 17.00, en el espacio exterior del Centro Cultural Nacional AFE, sobre el pasaje peatonal Eduardo Víctor Haedo.

A diferencia de las restantes propuestas, esta feria estará especialmente dedicada a productos amigables con el ambiente. La Eco Feria tiene antecedentes vinculados al programa Manos a la Tierra y busca generar un espacio para productores y artesanos que trabajan con criterios de sustentabilidad y alternativas de menor impacto ambiental.

Ese mismo sábado volverá a funcionar el Paseo de Compras de Carmelo, de 10.00 a 16.00, en la plaza Independencia.