Colonización presentará en Nueva Helvecia el llamado para la adjudicación de la estancia María Dolores a colonos

Las condiciones para acceder a seis fracciones de entre 115 y 177 hectáreas, destinadas a la producción lechera familiar, se darán a conocer el miércoles 12 en la Escuela Superior de Lechería.

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El Instituto Nacional de Colonización (INC) presentará el miércoles 12 de agosto en Nueva Helvecia las características del llamado a aspirantes para instalarse en seis fracciones destinadas a la producción lechera familiar en la estancia María Dolores, adquirida por el organismo en el departamento de Florida.

La actividad comenzará a las 10.00 en la Escuela Superior de Lechería, ubicada en ruta 52, kilómetro 126,500, y se desarrollará en el marco de una sesión unificada extraordinaria de las Mesas de Desarrollo Rural de Colonia y del Mes de las Juventudes. Será abierta a todo público.

Ana Fernández, referente de la regional Tarariras del INC, explicó a la diaria que la decisión de presentar la convocatoria en Colonia está directamente relacionada con la fuerte demanda de tierras para la producción lechera que existe en el departamento, tanto entre colonos que necesitan ampliar sus explotaciones como entre nuevas generaciones y personas que buscan comenzar un proyecto productivo.

“Nosotros tenemos mucha demanda por campo lechero en Colonia”, señaló Fernández. Entre los interesados aparecen colonos que buscan ampliar el área, situaciones de relevo generacional y nuevos aspirantes a ingresar al sistema, detalló.

Como ejemplo de esa situación, recordó que en el último llamado abierto para acceder a un campo nuevo en la zona de Agraciada, en el límite entre Colonia y Soriano, se ofrecía una superficie menor a 40 hectáreas y se presentaron más de 100 aspirantes.

Una oportunidad

Para Fernández, esa demanda está vinculada, entre otros factores, con el elevado precio de la tierra y las dificultades que enfrentan los pequeños productores y las nuevas generaciones para realizar la inversión necesaria para comenzar una explotación.

Acceder a un tambo no implica solamente disponer del campo: también se necesita vivienda, ganado, máquina de ordeñe, tanque de frío y otra infraestructura productiva. “No hay mucha disponibilidad para gente que se está iniciando, para productores chicos”, explicó.

En ese contexto, la convocatoria para María Dolores adquiere una importancia particular porque combina el acceso a superficies destinadas específicamente a la lechería con infraestructura para que las familias seleccionadas puedan instalarse.

El llamado, que permanecerá abierto hasta el viernes 14 de agosto, permitirá colonizar seis fracciones independientes de entre 115 y 177 hectáreas. Las unidades contarán con vivienda, sala de ordeñe y espacios de acopio.

Fernández agregó que el INC prevé que las unidades dispongan de vivienda, sala de ordeñe, pozo semisurgente y energía eléctrica. La intención es que cuando las familias lleguen tengan resuelta una parte importante de la infraestructura necesaria para comenzar a producir, subrayó.

En cuanto al capital inicial, explicó que para este llamado se requiere disponer de alrededor de 60 animales. Pueden ser propios o provenir de una “prestación familiar”, mientras que el instituto también dispone de líneas de crédito que pueden permitir posteriormente aumentar el rodeo.

Convocatoria lechera

Aunque María Dolores se encuentra en Florida, el INC resolvió presentar el llamado también en departamentos con una fuerte tradición lechera y donde existe demanda de tierras.

Fernández reconoció que para una familia radicada en el departamento trasladarse a Florida puede implicar cierto desarraigo, pero consideró importante que los potenciales aspirantes conozcan la alternativa y puedan evaluar si representa una posibilidad para desarrollar su proyecto productivo. “Que la gente por lo menos tenga la oportunidad de decir: ¿me interesa o no me interesa?”, expresó.

En particular, Colonización busca acercar la convocatoria a jóvenes con formación y experiencia en lechería. Por eso la presentación se realizará en la Escuela Superior de Lechería, donde también funciona la carrera de Tecnólogo en Manejo de Sistemas de Producción Lechera de UTEC.

“Nos parecía muy interesante que fuera; capaz que hay egresados recientes de la UTEC o de la misma Escuela de Lechería que les interese”, señaló Fernández. La funcionaria recordó que entre los aspectos considerados por Colonización se encuentran la edad, la situación familiar, los conocimientos y la formación de los aspirantes.

Durante la actividad del miércoles 12 participarán funcionarios del INC vinculados directamente con la convocatoria. Fernández adelantó que estará presente el responsable de la regional Florida, que podrá brindar información sobre las características de María Dolores, y el gerente de Selección de Aspirantes, que explicará cómo realizar la inscripción, cuáles son los requisitos y qué aspectos son considerados al momento de puntuar a los postulantes.

Fernández explicó que, una vez finalizada la convocatoria, el área de Selección de Colonos realizará una lista de prelación mediante un sistema de puntajes que contemple, entre otros elementos, la edad, la composición familiar, la necesidad de tierra y el capital disponible.

Posteriormente, esa lista se eleva al Directorio del INC, que es el órgano encargado de resolver las adjudicaciones.

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La jornada del miércoles 12 comenzará a las 10.00 con la bienvenida de la directora de la Escuela Superior de Lechería, Ana Lacaze. Entre las 10.10 y las 10.40 se realizará la presentación “Oportunidades de acceso a la tierra: Polo de Desarrollo Lechero”, a cargo del INC.

Posteriormente, entre las 10.40 y las 11.00, el técnico agrónomo Marcelo Plá, del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA), brindará la charla “El Niño llega a Uruguay: consideraciones para los sistemas productivos lecheros”.

De 11.00 a 11.30 se realizará un espacio de intercambio con las juventudes rurales de la comunidad educativa y, finalmente, entre las 11.30 y las 12.00, habrá un espacio destinado a novedades, planteos y comentarios.