Fernando Pereira en Colonia: “Empleo” y “seguridad” son las principales demandas de la población

El presidente del Frente Amplio defendió los logros del gobierno y sostuvo que las encuestas “son fotos” que pueden modificarse con acción política.

El presidente del Frente Amplio (FA), Fernando Pereira, estuvo este miércoles en Colonia del Sacramento en el marco de “El Frente te escucha”. Pereira estuvo acompañado por los senadores Nicolás Viera y Daniel Borbonet y la diputada Cecilia Badín, entre otros. En diálogo con la prensa, el presidente del FA hizo un balance de las demandas recogidas durante las recorridas, defendió los resultados alcanzados por el gobierno y cuestionó la situación económica heredada de la administración de Luis Lacalle Pou.

Al ser consultado acerca de las demandas que ha recibido en las distintas visitas que ha realizado por el país, Pereira respondió que, “naturalmente, en los lugares donde el desempleo es alto, la demanda principal es el empleo”. Por otro lado, el dirigente destacó que existe además “una segunda demanda que se podría decir que es nacional”, vinculada con la seguridad pública.

Pereira sostuvo que la preocupación por la seguridad aparece incluso en aquellos territorios donde inicialmente no surge como el principal problema planteado por los vecinos. “Aun en lugares donde la seguridad no parece ser la principal preocupación de los que nos entrevistamos y de los que entrevistamos, suelen nombrar la seguridad como un problema a resolver”, señaló.

Pereira aseguró que se trata de un asunto al que el Frente Amplio “está prestando mucha atención” y destacó la elaboración de un plan nacional de seguridad pública con una perspectiva de diez años, que trascienda un período de gobierno.

Entre las medidas previstas mencionó el fortalecimiento de las políticas sociales en los barrios más vulnerables y el incremento de los recursos policiales. En ese sentido, señaló que existen más de 2.000 vacantes y que se apunta a extender a nueve meses la formación para el ingreso a la Policía, avanzar en la profesionalización y sumar herramientas tecnológicas.

Pereira evitó establecer plazos para resolver los problemas vinculados con la seguridad. “Esto nadie puede prometer que lo va a resolver en un año, eso es absurdo, nosotros no lo vamos a hacer”, expresó. No obstante, sostuvo que existe “una orientación de trabajo” y destacó la actuación del Ministerio del Interior en la captura de narcotraficantes que residían en Uruguay. “¿Ya lo hemos resuelto? No”, reconoció. En ese sentido, hizo referencia a episodios de violencia vinculados con enfrentamientos entre grupos criminales y advirtió sobre sus consecuencias para personas que quedan por fuera de esos conflictos.

Para el presidente del FA, la seguridad debería ser abordada por el sistema político, más allá de la competencia electoral. “Razonablemente este tema no debería mirarse como un tema electoral”, dijo, y cuestionó que sea utilizado “pura y exclusivamente” con ese objetivo. “Cuando la gente tiene miedo no puede gozar de su libertad plenamente”, afirmó. Por ese motivo, agregó, la seguridad es un asunto “lo suficientemente importante” como para tratararlo como “un mecanismo de captación de votos”.

“Vienen a plantear sus dolores”

Al evaluar los intercambios que el FA mantiene con la población, Pereira sostuvo que los participantes “vienen a plantear sus dolores, sus inquietudes”, aunque también reconocen aspectos en los que consideran que el gobierno ha avanzado. “No es que sea negro y blanco”, expresó.

En defensa de la gestión del gobierno, Pereira enumeró una serie de indicadores. Señaló que se generaron 33.000 puestos de trabajo, que las jubilaciones mínimas crecieron por encima de 6% en términos reales y que el salario real aumentó 2,3% durante el primer año.

Sobre este último punto estableció una comparación con la administración anterior y afirmó que hubo “40 meses de pérdida de salario del gobierno de Luis Lacalle Pou”. Pereira también destacó los resultados de la negociación colectiva para trabajadores domésticos y rurales, así como la entrega de 170.000 bonos escolares.

Asimismo, aseguró que el gobierno pretende avanzar hacia “el sistema de becas más importante de Uruguay”. Según indicó, se pasó de 14.000 a 27.000 becas y la meta es llegar a 70.000 al final del período. También mencionó como prioridades mejorar la disponibilidad de medicamentos en hospitales y policlínicas y reducir los tiempos de espera en el sistema de salud.

“No había Ferrari”

Pereira atribuyó parte de las dificultades que enfrenta el gobierno a la situación económica recibida de la administración de Lacalle Pou, a la que calificó como “de muy mala calidad”.

El presidente de la coalición de izquierda afirmó que la anterior administración dejó un déficit fiscal un punto porcentual superior al informado, equivalente, de acuerdo con sus cálculos, a unos 1.000 millones de dólares. También habló de deudas de organismos estatales con proveedores por otros 1.000 millones. “No es que son agujeros pequeños, no es la Ferrari chocada, no había Ferrari”, expresó.

Pereira sostuvo que el gobierno recibió una situación económica compleja y que una de sus primeras tareas debe ser ordenar las cuentas públicas. Al mismo tiempo, destacó que se incrementaron los recursos destinados a educación, salud y seguridad pública.

Las encuestas “son fotos”

Consultado sobre las encuestas de opinión pública y los resultados que muestran dificultades para el gobierno, Pereira sostuvo que esos estudios deben ser atendidos, aunque los definió como fotografías de un momento determinado. “Las encuestas son fotos. Hay fotos que no te gustan, no hay que obviarlas, hay que trabajar sobre ellas”, afirmó.

Para Pereira, lo que resultaría “imperdonable” sería que el gobierno no cumpliera con el programa presentado por el FA. “Eso no es una foto, es una constatación. Uno lee el programa, lee las acciones del FA: estamos cumpliendo con el programa”, sostuvo.

El dirigente consideró que uno de los desafíos de la fuerza política es transmitir los resultados de la gestión a su base electoral. “¿Cuánto tiempo nos va a llevar hablar con nuestro electorado? Eso es fundamental, eso es lo que se llama gestión política”, expresó.

Pereira aseguró que si el Frente Amplio logra comunicar esos avances “al millón de votantes” de la fuerza política, los resultados de las encuestas pueden modificarse. “Si nosotros logramos hacer eso, esa foto la vamos a cambiar”, subrayó.