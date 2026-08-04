Extrabajadores de Yazaki realizaron asamblea y aguardan confirmación del MEF sobre extensión del seguro de paro

“Hoy se necesita una inyección económica que permita sostener la microeconomía mientras se encuentran soluciones de fondo”, consideró el referente del UNTMRA Carlos Martínez.

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Este martes, alrededor de 150 extrabajadores de Yazaki, se congregaron en la puerta de la explanta industrial ubicada en Colonia del Sacramento, donde se llevó a cabo una asamblea informativa que tuvo como único orador al referente del sindicato e integrante de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines Carlos Martínez.

El 31 de julio venció el régimen especial de seguro de desempleo que amparaba a más de 900 extrabajadores de Yazaki, y, según relató Martínez, la situación “es compleja”, porque “muchas familias podrían caer en una situación de vulnerabilidad”.

“Estamos hablando de desempleo. Estamos hablando, en crudo y duro, de un colectivo que este mes puede empezar a ser indigente si no hay una respuesta positiva” a la prórroga de seguro, afirmó el referente sindical.

Según relató Martínez, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social “ya dio curso a la solicitud presentada para analizar una extensión del seguro de desempleo u otro mecanismo de apoyo económico”. Tras este avance, ahora “resta una definición que involucraría al Ministerio de Economía y Finanzas”, consideró.

“Colonia, Tarariras, Juan Lacaze y Rosario vienen atravesando momentos muy difíciles”, manifestó Martínez, y añadió que “lo que hoy se necesita es una inyección económica que permita sostener la microeconomía mientras se encuentran soluciones de fondo”.

El referente sindical reflexionó acerca de la situación que viven algunas familias colonienses tras el cierre de Yazaki, ocurrido principios de 2025: “Si la gente no tiene pan, el interés va a ser salir a buscarlo. Cuando una sociedad cae en determinados niveles de depresión económica, después la recuperación es mucho más compleja”.

El sindicato estima que unas 900 personas, entre extrabajadores de Yazaki y Cla Sienz, [empresa metalúrgica coloniense que cerró a principios de este año]https://ladiaria.com.uy/colonia/articulo/2026/1/cla-sienz-concreto-cierre-de-planta-industrial-de-colonia-del-sacramento-sin-pagar-indemnizaciones-a-80-trabajadores/) sin realizar el pago de las indemnizaciones correspondientes a 80 trabajadores, “podrían acceder a las medidas que se analizan”, aunque reconoció que existen realidades diferentes, “como trabajadores próximos a jubilarse que requerirán evaluaciones particulares”.

Paro y movilización el martes 11

La asamblea votó favorablemente a apoyar el paro general parcial fijado para el martes 11 por el PIT-CNT. En ese marco, Martínez dijo que, “seguramente, junto con el Plenario Departamental y distintos trabajadores, nos concentremos frente al edificio del Banco de Previsión Social de Colonia del Sacramento para continuar con los reclamos, en los cuales venimos trabajando desde hace mucho tiempo”.

Además, los extrabajadores de la empresa metalúrgica de origen japonés organizarán una movilización en Montevideo para el próximo 20 de agosto, junto con la Confederación de Sindicatos Industriales, para reclamar un plan de contingencia mientras se implementan soluciones para los trabajadores afectados por el desempleo en esa zona del país.