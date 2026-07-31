Reapertura de frigorífico de Rosario sigue atada a habilitación de China; sindicato negocia extensión del seguro de paro

Ministro de Ganadería dijo que “no se ve al gobierno chino que esté detrás” de los propietarios de Rondatel; trabajadores se entrevistaron con autoridades del MTSS para solicitar una nueva prórroga del seguro de paro.

El jueves 30, trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar) participaron en una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezada por el ministro Juan Castillo, la directora Nacional de Trabajo, Marcela Barrios, el director Nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, y representantes de la Federación Obrera Industria de la Carne y Afines (FOICA), entre otros.

En las últimas horas, el sindicato de trabajadores del frigorífico Rondatel de Rosario por medio de un comunicado de prensa detalló que autoridades del gobierno manifestaron tener “ciertas preocupaciones” con la situación de la empresa Rondatel y de los casi 150 trabajadores que continúan desafectados de sus labores.

Frente a ese panorama, el sindicato solicitó una nueva extensión del seguro de desempleo, lo que exigirá que esa empresa presente la documentación respectiva ante el MTSS para que este la tramite.

Cabe recordar que, en julio de 2023, la planta frigorífica ubicada en Rosario cerró sus puertas debido a las cuantiosas deudas que mantenía con sus proveedores, lo que dejó a más de 250 personas sin empleo.

A principios de este año, los trabajadores percibieron el pago por seguro de desempleo correspondiente al último trimestre del año pasado, que representó el último ingreso por ese concepto.

Durante el encuentro celebrado este jueves, el gobierno “anunció al sindicato que los meses de enero a julio ya no se cobrarán de manera retroactiva”, pero sí solicitará “una extensión del seguro para los meses venideros, hasta la reactivación de la planta”.

En tanto, la empresa insiste en que logrará reabrir su producción una vez que consiga la habilitación del mercado chino para retomar así la exportación de carne. Al momento, unos 80 trabajadores realizan faenas destinadas al mercado interno, mantenimiento, limpieza y otras tareas.

En diálogo con la diaria, Javier Martínez, referente de Semar, dijo que “nos tiene muy preocupados la situación de los compañeros que aún siguen en el seguro”. “Hay casi 150 trabajadores que están complicados y que desde principio de año que no cobran el seguro, algo que entendemos que debemos solucionar para adelante hasta no tener la confirmación de reactivación de la empresa”, indicó Martínez.

Con respecto a la reunión desarrollada en el Ministerio de Trabajo, el delegado sindical dijo que “fue positiva”, dado que “cada vez que podemos expresar nuestras preocupaciones en estos ámbitos la tomamos de esa manera”. “El ministro Castillo estaba informado sobre nuestra situación y con base en eso se comprometió a darle movimiento y ver cómo poder actuar rápidamente”, comentó.

Además, Martínez adelantó que por intermedio de la FOICA y del PIT-CNT se harán “algunas movidas para llegar a la embajada de China en Uruguay”, así como a la sede diplomática uruguaya en el país asiático, “para tratar de agilizar la reapertura”. “Hay interés en la reapertura y sabemos que va a salir, pero los tiempos han sido muy largos y la habilitación es lo que necesitamos para volver a los trabajos”, comentó Martínez.

“No se ve un gobierno chino que esté detrás de estos empresarios”

Esta semana, en declaraciones con Radio del Oeste, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Alfredo Fratti, se refirió a la situación del sector cárnico y al proceso de habilitación del frigorífico Rondatel para el mercado chino.

En ese marco, el jerarca sostuvo que el rol del Estado “es generar las condiciones para el desarrollo de la actividad”, aunque remarcó que “el negocio y la viabilidad del mismo quedan en manos de la actividad privada”. “Nosotros desde el ministerio podemos facilitar la entrada al mercado y los seguros extendidos para no perder el capital, porque la industria cárnica precisa personas especializadas en el rubro”, afirmó.

Fratti valoró positivamente la situación actual del sector: “Con el mercado que hoy tenemos y con los valores que estamos observando, tenemos un panorama auspicioso por delante”, consideró. En relación con la habilitación de Rondatel para exportar a China, el ministro manifestó su sorpresa por la demora en el proceso y aseguró que el MGAP ha realizado reiteradas gestiones. “Me llama la atención que un grupo chino demore tanto en darles la habilitación a los empresarios de Rondatel. Hemos insistido varias veces en este tema, pero creo que no todos los grupos chinos que llegan al país tienen esa conexión con el gobierno oriental, que es el garante de que las cosas sucedan”, indicó.

Asimismo, afirmó que “no se ve un gobierno chino que esté detrás de estos empresarios”. Fratti recordó que “existe una relación de confianza” entre China y el MGAP, “lo que obliga a cumplir estrictamente los procedimientos establecidos para las habilitaciones sanitarias”. “China ha depositado mucha confianza en el MGAP y, por lo tanto, nosotros no podemos habilitar un frigorífico que esté parado. Debe estar funcionando para que el ministerio le dé el visto bueno y se concrete la habilitación”, concluyó.