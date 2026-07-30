Fracasó negociación del MTSS entre Flextem y trabajadores despedidos; sindicato recurrirá a la Justicia tras no lograr reintegros

La empresa rechazó las distintas propuestas de reincorporación presentadas por los trabajadores, que presentarán denuncia judicial y un recurso de amparo por presunta persecución sindical.

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Este miércoles, en la sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) se desarrolló una nueva instancia tripartita entre delegados del gobierno, de la empresa Flextem de Colonia del Sacramento y de un grupo de trabajadores que fueron despedidos tras la conformación de un sindicato.

A principios de este mes, diez trabajadores fueron notificados de sus despidos cuando iban a ingresar a trabajar, con la argumentación de que la empresa desarrollaría una “reestructuración interna”.

Sin embargo, los trabajadores sostienen que el verdadero motivo de los despidos fue que la dirección de esa firma tomó conocimiento de que un grupo de empleados estaba organizándose sindicalmente, con el objetivo de reclamar ante la ocurrencia de diversas irregularidades.

Tras ello, los trabajadores se presentaron ante el MTSS para iniciar una serie de negociaciones en aras de lograr la reincorporación inmediata de los diez empleados despedidos. Sin embargo, la empresa mantuvo su postura y rechazó esa posibilidad.

Ante la negativa, los representantes del gobierno mediaron y propusieron que “los trabajadores despedidos sean enviados al seguro de desempleo mientras son reincorporados en forma gradual”. En ese sentido, Flextem tomó la decisión de no reincorporar a los trabajadores, ni de forma gradual ni inmediata.

En efecto, según explicó a la diaria el subdirector nacional de Trabajo, Álvaro Inchauspe, el miércoles 29 se presentaron nuevamente los trabajadores y la empresa, “pero no se llegó a un acuerdo”, por lo que la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) “levantó el ámbito de negociaciones”, explicó el funcionario.

“Como MTSS, en nuestro rol de mediadores y facilitadores, quedamos a disposición para convocar a una nueva instancia en caso de que así lo considere alguna de las partes”, indicó Inchauspe.

Reclamos en la Justicia

Diego Gandaria, delegado de los trabajadores de Flextem, dijo a la diaria que durante la reunión “la empresa mantuvo su postura inicial”, y que ahora “los trabajadores avanzaremos con denuncias administrativas y una acción judicial por presunta persecución sindical”.

Según expresó el delegado, Flextem “propuso modificar la situación de los trabajadores despedidos por una suspensión de cuatro meses”. Al finalizar ese período, “planteó que, en caso de necesitar personal, reincorporaría a un trabajador entre los diez que fuimos notificados como despedidos el viernes 10”.

En ese marco “resolvimos rechazar el planteo, porque la propuesta no era aceptable, porque nos perjudicaba a todos los trabajadores”, añadió.

Para Gandaria, la empresa “esperaba que nosotros aceptáramos los despidos sin cuestionamientos”. “Ellos pensaban que íbamos a firmar el despido y que no íbamos a reclamar, pero nosotros tomamos otra postura, porque entendemos que los que están en falta son ellos y que nosotros estamos defendiendo nuestras fuentes laborales”, manifestó.

El delegado sostuvo que, durante las distintas negociaciones, los trabajadores fueron flexibilizando sus planteos con el objetivo de alcanzar un acuerdo. Inicialmente “propusimos la reincorporación de todos los despedidos, pero ante la negativa de la empresa y la mediación del gobierno, se propuso un reintegro gradual”.

Ante la negativa de la empresa a esa propuesta, también “se planteó la posibilidad de que los trabajadores fueran enviados al seguro de paro para reincorporar a dos personas cada tres meses”. “Fuimos aflojando un montón de cosas para darles cada vez más margen, pero la respuesta siempre fue no”, afirmó Gandaria.

En efecto, tras el fracaso de la negociación en el MTSS, los trabajadores resolvieron avanzar por la vía judicial.

En primer lugar, presentarán las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades que denuncian y, posteriormente, promoverán una acción de amparo por presunta persecución sindical.

Gandaria explicó que “este mecanismo legal establece un plazo de 30 días desde la fecha de los despidos para presentar la demanda y que será un juez quien determine si existió o no persecución sindical”.

“Es el camino que nos queda. El juez puede decir que sí o puede decir que no, pero vamos a presentar el amparo porque no queremos perder esa posibilidad”, añadió. El delegado agregó que “lamentablemente sabíamos que era muy probable que la respuesta volviera a ser negativa, por lo que vamos a ir por este recurso para poder defender nuestros puestos de trabajo”.