La EMAD llega a Colonia con una versión de La sociedad de los poetas muertos y una jornada de formación gratuita, este viernes

La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático presentará una adaptación de la obra inspirada en el clásico de Nancy Kleinbaum. La jornada incluirá además una charla y dos talleres abiertos al público.

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La Escuela Multidisciplinaria de Arte Dramático (EMAD) de la Intendencia de Montevideo llegará a Colonia del Sacramento con una versión teatral y musical de La sociedad de los poetas muertos, en el marco de la gira de egreso de la generación 2023 de la carrera de Actuación.

La función tendrá lugar el viernes 31 de julio a las 20.00 en el Teatro Bastión del Carmen y forma parte de la propuesta pedagógica de cuarto año de la institución, que cada año lleva al interior del país las producciones realizadas como parte del proceso de formación de sus estudiantes.

La puesta en escena, basada en la obra de Nancy Kleinbaum e inspirada en la reconocida película del mismo nombre, cuenta con dirección de Lucía Sommer y reúne a estudiantes de Actuación y de las carreras de Diseño Teatral de la EMAD, que abarcan las especializaciones en Vestuario, Iluminación y Escenografía.

La presentación en Colonia se realiza en convenio entre la Intendencia de Montevideo y la Dirección de Cultura de la Intendencia de Colonia. Tanto la función como las actividades complementarias serán gratuitas, aunque requieren inscripción previa en el caso de los talleres. Las entradas para la obra pueden reservarse a través de la plataforma RedTickets.

Jornada de formación

Además del espectáculo, la delegación de la EMAD desarrollará una serie de actividades de formación dirigidas a personas interesadas en las artes escénicas.

Entre las 15.00 y las 17.00, en el Salón de Artes Escénicas de la Casa de la Cultura (Rivera 346), el docente Enrique Badaró ofrecerá una charla sobre teatro y artes escénicas.

Posteriormente, de 17.30 a 19.30, el mismo espacio será sede de un taller de improvisación teatral a cargo de Bernardo Trías.

En paralelo, también de 17.30 a 19.30, la docente Inés Lasida brindará en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura un taller sobre diseño de proyectos y captación de fondos para las artes escénicas.

“Volver con teatro a mi departamento”

Uno de los integrantes del elenco es Federico Sánchez Toniotti, oriundo de Colonia Valdense y próximo a egresar de la carrera de Actuación de la EMAD.

En diálogo con la diaria, el actor destacó el valor que tiene para la escuela pública de teatro poder presentar sus producciones fuera de los límites del departamento de Montevideo y señaló que la gira constituye una instancia de intercambio con el interior del país.

En lo personal, expresó su satisfacción por regresar a su departamento con este proyecto artístico. “Como coloniense estoy muy contento de poder llevar el teatro que realizamos en Montevideo a mi departamento natal”, afirmó.