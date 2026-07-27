Jefatura de Policía de Colonia reconoció labor de funcionarios y avanza en capacitación en salud mental y formación operativa

Paulo Costa sostuvo que el aumento de la complejidad del trabajo policial exige fortalecer la capacitación y el acompañamiento psicológico de los funcionarios.

La semana pasada, la Jefatura de Policía de Colonia realizó un nuevo reconocimiento a funcionarios policiales destacados por su desempeño durante el primer semestre del año, en el marco de una pauta de la Dirección de la Policía Nacional que establece que se otorguen estas distinciones semestrales en todas las jefaturas del país.

Durante la ceremonia fueron reconocidos efectivos de distintas unidades por su compromiso, el trabajo cotidiano y la calidad de la atención brindada a la ciudadanía. Además, la actividad sirvió para destacar el énfasis que la Jefatura coloniense está poniendo este año en la formación continua de su personal, con capacitaciones técnicas, operativas y vinculadas al bienestar psicológico de los funcionarios.

El jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, explicó a la diaria que el objetivo de estos reconocimientos es valorar el trabajo cotidiano de quienes contribuyen a mejorar la respuesta policial.

“Responde a una directiva de la Dirección de la Policía Nacional de hacer reconocimientos semestrales a todos los policías que en lo cotidiano, fundamentalmente, están ayudando a dar una mejor respuesta a la comunidad”, señaló.

Costa sostuvo que este tipo de iniciativas tienen un efecto positivo en la institución. “Estamos totalmente convencidos de que eso contribuye, motiva y derrama en sus pares. Así como lo hicimos el año pasado, este año lo repetimos”, afirmó.

El jerarca aclaró que la ceremonia no sustituye a las distinciones que se entregan en el Día de la Policía. “Acá estamos reconociendo el compromiso, el trabajo bien hecho y la buena respuesta al ciudadano. La premiación a quienes realmente se destacan durante todo el año será a fin de año, en el Día de la Policía”, indicó.

Formación permanente para un escenario complejo

Costa consideró que el trabajo policial enfrenta desafíos crecientes y que, además de las limitaciones en materia de recursos humanos, resulta “indispensable mantener actualizados los conocimientos del personal”. “No solo es un trabajo complejo, sino difícil. Incide la insuficiencia de recursos humanos y muchas veces la necesidad de nuevas habilidades y formación, porque este mundo evoluciona y cambia todos los días”, expresó.

En ese sentido, Costa señaló que una de las prioridades de la Jefatura durante 2026 es ampliar la oferta de capacitaciones para los funcionarios. Entre las actividades ya desarrolladas mencionó un taller organizado por Policía Científica junto a las fiscales departamentales sobre preservación de la escena del hecho y cadena de custodia, además de jornadas similares realizadas en distintas zonas operacionales del departamento.

También se están desarrollando instancias de formación sobre atención al público, comunicación de malas noticias, manejo defensivo para choferes policiales –en coordinación con el Banco de Seguros del Estado– y entrenamientos semanales en el polígono de tiro, donde se trabajan técnicas de uso de armas, tiro y esposamiento.

“Todos los viernes se hace trabajo en el polígono con las distintas unidades, tratando de dar una mejor respuesta a la comunidad”, resumió.

La salud mental, una prioridad

Otro de los ejes definidos por la Jefatura este año es el fortalecimiento del apoyo psicológico a los efectivos, a partir del impacto que genera la exposición permanente a situaciones de violencia, accidentes y hechos traumáticos.

Costa informó que, durante este mes, profesionales de la Dirección Nacional de Salud Psicolaboral y Social del Ministerio del Interior harán la devolución de un primer ciclo de talleres destinados a policías del Centro de Comando Unificado, la Dirección de Monitoreo Electrónico (Dimoe) y la unidad especializada en Violencia Doméstica. El funcionario explicó que la evaluación realizada por los participantes fue positiva y el trabajo continuará con nuevos grupos.

Paralelamente, Sanidad Policial viene desarrollando talleres específicos con distintas unidades operativas. El primero se realizó con el Grupo Especial de Patrullaje Preventivo y próximamente comenzará una instancia similar con el Grupo de Reserva Táctica. “Sin duda es un problema que está instalado y afecta. Estar en contacto permanente con situaciones límite, violentas y de dolor tiene consecuencias. Es nuestra obligación cuidar también a nuestros policías”, afirmó.

Plantilla ajustada

Consultado sobre la dotación de personal, Costa indicó que actualmente la Jefatura cuenta con unos 382 policías en actividad, cifra que incluye tanto al personal ejecutivo como administrativo y que puede variar por licencias médicas u otras situaciones.

El funcionario policial recordó que, al asumir el cargo, un estudio interno determinó que existía aproximadamente un policía cada 406 habitantes, relación que se ha visto tensionada por el crecimiento demográfico registrado en el departamento y por el aumento de la población flotante.

En ese escenario, señaló que la próxima incorporación del servicio fluvial del buque China Zorrilla por parte de la empresa Buquebus, la ampliación del puerto de Colonia y el incremento del movimiento turístico obligan a planificar nuevos despliegues de seguridad y tránsito.

Para enfrentar esos desafíos, la Jefatura incorporó recientemente un nuevo dron con recursos propios y espera recibir otro equipo, con el objetivo de fortalecer la vigilancia y el monitoreo de eventos de alta concentración de personas, detalló Costa.