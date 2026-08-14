Ediles del FA de Colonia convocan a sala al Municipio de Ombúes de Lavalle por presuntas irregularidades en su funcionamiento

El edil Emmanuel Martínez señaló que en una visita de la Comisión de Descentralización surgieron críticas sobre las convocatorias a sesiones, la publicidad de las reuniones y decisiones adoptadas por el alcalde Antonio Dávila.

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) en la Junta de Colonia resolvió convocar a sala al Municipio de Ombúes de Lavalle, encabezado por el alcalde nacionalista Antonio Dávila, luego de que durante una sesión extraordinaria celebrada el 3 de agosto surgieran planteos de varios concejales sobre el funcionamiento de ese gobierno local.

La sesión había sido convocada para recibir a la Comisión de Descentralización de la Junta Departamental de Colonia, que concurrió al Municipio para conocer su funcionamiento e intercambiar con sus integrantes. Según explicó a la diaria el edil frenteamplista Emmanuel Martínez, durante ese encuentro varios concejales plantearon una serie de situaciones que, a su entender, podrían contradecir disposiciones de la Ley de Descentralización y del reglamento de los municipios aprobado por la Junta Departamental.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con la convocatoria a las sesiones. Martínez señaló que los concejales manifestaron que las citaciones no siempre llegan con las 48 horas hábiles de anticipación que establece la normativa y que, en algunas ocasiones, tampoco reciben el orden del día.

A esto se suma, según el edil del FA, que las invitaciones dirigidas al municipio son recibidas por el alcalde y no necesariamente distribuidas entre los demás integrantes del concejo. También cuestionó la falta de publicidad de las sesiones. “La convocatoria a esas sesiones no es abierta, es decir, el público no tiene forma de enterarse, con lo cual no concurre público y las sesiones que deben ser públicas terminan siendo privadas”, sostuvo.

Durante el intercambio también surgieron planteos vinculados con el cambio del secretario del municipio, que, según Martínez, habría generado dificultades para el funcionamiento cotidiano. El edil frenteamplista agregó que los concejales expresaron preocupación por decisiones que no habrían sido adoptadas de manera colectiva.

“Hay decisiones que las toma simplemente el alcalde, desoyendo la voluntad del resto de los concejales”, afirmó. En ese sentido, recordó que los municipios son órganos colegiados y que, si bien el alcalde tiene atribuciones específicas, las decisiones sobre el funcionamiento municipal deben ajustarse a los mecanismos establecidos y, cuando corresponde, resolverse por mayoría.

Para Martínez, los planteos realizados durante la visita justifican profundizar el control político desde la Junta Departamental. “Nuestro rol de contralor como ediles nos obliga a profundizar ese contralor”, afirmó, y consideró que el llamado a sala es el ámbito adecuado para que los integrantes del municipio puedan explicar formalmente las situaciones planteadas.

El edil marcó una diferencia entre la visita realizada por la Comisión de Descentralización y el llamado a sala que ahora impulsará su bancada. A su entender, la comisión permitió detectar y conocer las situaciones, pero no tiene como cometido adoptar definiciones políticas o realizar un control de legalidad exhaustivo sobre el funcionamiento del municipio.

Martínez vinculó además la decisión con una discusión que se produjo durante la anterior administración departamental, cuando el entonces intendente Carlos Moreira en una comparecencia a la Junta Departamental cuestionó el papel de los ediles en el control sobre los gobiernos municipales a raíz de las irregularidades detectadas en el Municipio de Florencio Sánchez.

“Nosotros no queremos que sigan ocurriendo cosas por el estilo, donde una persona gobierne por sí solo, desoyendo al resto”, afirmó.

El llamado a sala comprenderá a todo el Municipio de Ombúes de Lavalle. La intención del FA es que los planteos realizados por los concejales durante la visita de la Comisión de Descentralización sean expuestos formalmente ante la Junta Departamental y que, a partir de las explicaciones y la información que surja, se evalúen eventuales medidas.