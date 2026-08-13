“Ahora hay con quién negociar”: subsecretaria del MEC destacó organización de estudiantes de formación docente en Colonia

Gabriela Verde dijo que trasladará a las autoridades de ANEP los planteos de los estudiantes del CERP de Colonia y convocó a participar en las asambleas territoriales del IV Congreso Nacional de Educación.

Este miércoles, en Colonia del Sacramento, la subsecretaria del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), Gabriela Verde, se reunió con integrantes de la mesa departamental del Frente Amplio. El objetivo de la funcionaria era conversar sobre la implementación del Congreso de la Educación y del plan de becas estudiantiles que lleva adelante la actual administración de gobierno.

No obstante, la agenda de Verde también incluyó el encuentro con estudiantes de formación docente, quienes llevan adelante movilizaciones y ocupaciones de los centros de estudios en protesta por el plan de titulación impulsado por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). En efecto, tanto el CERP de Colonia del Sacramento como el Instituto de Formación Docente de Carmelo fueron ocupados esta semana en rechazo al mecanismo de acreditación de saberes para docentes en ejercicio y a aspectos vinculados al proceso de titulación.

En diálogo con la diaria, Verde destacó la organización gremial de los estudiantes de formación docente y sostuvo que la conformación de un colectivo estudiantil permitirá establecer nuevos canales de diálogo para abordar el conflicto en torno al plan de titulación. “Lo que surgió, que me parece estupendo, es que se organizó el gremio. Esa es la mejor noticia que nos llevamos”, señaló Verde, quien es docente y desarrolló una extensa actividad sindical antes de asumir funciones en esa secretaría de Estado. La subsecretaria valoró que los estudiantes estén retomando formas de organización colectiva luego de la pandemia y que el proceso tenga alcance nacional.

Verde explicó que el MEC recibió los planteos, intercambió sobre las distintas visiones acerca de la educación y asumirá el papel de trasladar las reivindicaciones a las autoridades de la ANEP, que son quienes tienen competencia institucional para resolver sobre el plan de titulación. “Necesitamos más diálogo y coordinar estas políticas”, afirmó.

La subsecretaria vinculó la organización estudiantil con el proceso de creación de la Universidad Nacional de Educación. A su entender, la participación de los estudiantes en ámbitos colectivos y de diálogo será un elemento relevante para la nueva institucionalidad. “Ser parte del diálogo del estudiantado es fundamental”, sostuvo.

Para Verde, la organización estudiantil permite contar con interlocutores definidos. “Hay con quién negociar. Eso también es un buen dato. Y ahora hay que sentarse a trabajar”, afirmó.

Congreso de Educación

La visita de Verde a Colonia también estuvo vinculada al proceso de organización del IV Congreso Nacional de Educación. La subsecretaria participó en actividades con la Comisión Organizadora Departamental (CODE), que comenzó formalmente sus sesiones de trabajo a principios de agosto y tiene entre sus objetivos promover una participación amplia, plural y descentralizada en el departamento.

Verde señaló que el gobierno tiene la expectativa de que el Congreso permita una participación amplia de la ciudadanía en la elaboración de la Estrategia Nacional de Educación. “Esperamos que realmente la ciudadanía se sienta parte”, afirmó.

El proceso está actualmente en la etapa de asambleas territoriales, que tendrán la tarea de discutir los documentos elaborados como insumos para el Congreso y adoptar posiciones en relación con los cuatro ejes definidos: educación como derecho; educación y participación; educación a lo largo de toda la vida; y los cambios tecnológicos y la incorporación de la inteligencia artificial en la educación.

En Colonia, la primera asamblea territorial será el 27 de agosto en el local de AEBU de Nueva Helvecia. Las asambleas se desarrollarán hasta el 19 de octubre y posteriormente la Universidad de la República hará una síntesis de las conclusiones, que serán devueltas a los delegados antes de la plenaria final.

Para Verde, el Congreso tiene además un objetivo político de largo plazo: que la educación pueda contar con una estrategia de Estado que trascienda los cambios de gobierno. “Necesitamos profundizar la democracia” y que Uruguay defina una estrategia nacional “como una estrategia de Estado”, sostuvo.

La subsecretaria consideró que el debate entre posiciones diferentes no constituye un problema, sino una condición para construir políticas educativas con mayor legitimidad. “Del debate de cuestiones antagónicas en lo educativo puede surgir algo mucho mejor”, afirmó.