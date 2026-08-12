Homicidio en Carmelo: detuvieron a un joven de 21 años tras un allanamiento

La persona detenida es señalada como presunto involucrado en el ataque en el que murió un hombre de 27 años.

Un hombre de 21 años fue detenido en Carmelo como presunto involucrado en el homicidio de un hombre de 27 años, ocurrido en la noche del lunes 10 en el barrio Lomas de esa ciudad.

Según informó este miércoles la Jefatura de Policía de Colonia, la detención se concretó durante un allanamiento en la ciudad, en el marco de las tareas de investigación desarrolladas bajo la dirección de la Fiscalía Letrada de Carmelo. En el procedimiento también fueron incautados elementos de interés para la causa.

El detenido permanece a disposición de la Justicia mientras continúan las actuaciones para determinar fehacientemente su grado de participación y esclarecer el móvil del crimen.

El homicidio ocurrió próximo a las 23.00 del lunes en la intersección de las calles Henry Ford y Cerruti. Un móvil policial que realizaba tareas de patrullaje preventivo observó a varias personas haciendo señas en la vía pública y acudió al lugar.

Al llegar, los efectivos encontraron una motocicleta al borde de la calzada y, sobre la vereda, a un hombre herido de arma de fuego. La víctima fue trasladada de inmediato en el móvil policial hacia un centro asistencial, pero falleció pocos minutos después de ingresar.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque se produjo en el marco de una situación de conflicto entre el agresor y el grupo de amigos que integraba la víctima. La investigación busca establecer las circunstancias exactas en las que se produjo el enfrentamiento, así como las responsabilidades correspondientes.

En el lugar trabajó personal de Policía Científica, que hizo el relevamiento de la escena, la recolección de evidencia y los peritajes técnicos. Las tareas de inteligencia y el análisis de la evidencia permitieron avanzar en el esclarecimiento del caso y concretar la detención del joven de 21 años.