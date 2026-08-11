China habilitó al frigorífico Rondatel de Rosario a exportar carne y abre la puerta a la reactivación de la planta

Tras tres años de espera, China autorizó a Rondatel a exportar carne, destrabando la principal condición para retomar la actividad comercial; el sindicato recibió la noticia con satisfacción.

El gobierno de China autorizó al frigorífico Rondatel de Rosario a exportar carne a ese país, según anunció Radio del Oeste y pudo confirmar la diaria.

El senador Nicolás Viera (Frente Amplio) comentó a la diaria que la habilitación representa un paso clave para la reactivación de una planta que permanece parcialmente paralizada desde julio de 2023, y cuya reapertura estaba supeditada a la recuperación del acceso al mercado chino.

La noticia fue recibida con satisfacción por los trabajadores. Javier Martínez, referente del Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar), dijo a la diaria que se enteró de la habilitación durante la mañana de este martes y destacó la importancia que tiene para los trabajadores que permanecen fuera de la planta. “Nos enteramos esta mañana y genera mucha satisfacción para todos los trabajadores”, señaló Martínez.

Según supo la diaria, en las próximas horas la dirección de Rondatel realizará un comunicado para informar oficialmente sobre la habilitación y los pasos que seguirá la empresa.

La autorización china llega después de varios meses de gestiones de autoridades uruguayas y de la propia empresa. En mayo, una misión oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Nacional de Carnes había incluido nuevamente a Rondatel en la agenda sanitaria y comercial con China, con el objetivo de destrabar la situación de la planta rosarina.

Posteriormente, en junio, una auditoría realizada por la Administración General de Aduanas de China había arrojado resultados positivos. La inspección comprendió el manejo de cálculos biliares y distintos procesos productivos de la planta. Según había informado la empresa, los resultados fueron favorables y prácticamente no se habían registrado observaciones.

En ese momento, desde Rondatel señalaban que las perspectivas para recuperar el acceso al mercado chino eran alentadoras, aunque todavía restaban otras instancias dentro del proceso de habilitación.

La situación de los trabajadores

La habilitación llega además en un momento particularmente complejo para los trabajadores de Rondatel. La planta de Rosario cerró sus puertas en julio de 2023 como consecuencia de las deudas que mantenía con sus proveedores, dejando a más de 250 personas sin empleo.

Actualmente, unos 80 trabajadores permanecen vinculados a tareas de faena destinadas al mercado interno, mantenimiento, limpieza y otras actividades, mientras que cerca de 150 trabajadores continúan fuera de la planta y habían quedado sin cobertura del seguro de desempleo.

El 30 de julio, representantes de Semar y de la Federación Obrera de la Industria de la Carne y Afines (Foica) se reunieron con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, encabezadas por el ministro Juan Castillo, para analizar la situación de esos trabajadores. En esa instancia, el sindicato planteó la necesidad de una nueva extensión del seguro de desempleo hasta que se concretara la reactivación de la planta. El gobierno informó que los meses comprendidos entre enero y julio no serían abonados de forma retroactiva, pero que se gestionaría una extensión para los meses siguientes.

La habilitación del mercado chino modifica ahora el escenario planteado en aquella reunión y acerca la posibilidad de que Rondatel retome una actividad productiva de mayor escala.

En julio, Martínez había señalado a la diaria que la situación de los trabajadores que permanecían en el seguro era motivo de preocupación y que el sindicato entendía necesario encontrar una solución mientras no existiera una confirmación sobre la reactivación de la empresa.

El referente sindical también había adelantado que, a través de la Foica y del PIT-CNT, se realizarían gestiones ante la embajada de China en Uruguay y la representación diplomática uruguaya en ese país para intentar agilizar la habilitación, que finalmente se concretó este martes.

El ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Alfredo Fratti, también había cuestionado públicamente la demora en el proceso. En declaraciones realizadas a Radio del Oeste, sostuvo que el MGAP había realizado reiteradas gestiones y manifestó su sorpresa por el tiempo que había insumido la habilitación.

Fratti había remarcado además que el MGAP debía cumplir estrictamente con los procedimientos sanitarios establecidos por China y que, para concretar la habilitación, la planta debía estar funcionando.

La autorización conocida este martes despeja así el principal obstáculo que la empresa había identificado para volver a exportar a China y abre una nueva etapa para Rondatel y para los trabajadores, que desde hace más de tres años esperan la recuperación plena de la actividad en el frigorífico de Rosario.