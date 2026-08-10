Intendencia de Colonia pedirá el remate de padrones de grandes deudores de contribución inmobiliaria

La medida se aplicará tanto a inmuebles urbanos como rurales y busca “defender al buen pagador”, dijo el intendente Guillermo Rodríguez.

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La Intendencia de Colonia prepara una nueva estrategia para cobrar las deudas por contribución inmobiliaria luego de que el plan de regularización de adeudos, que finalizó el 7 de abril, permitiera poner al día unos 4.900 padrones. El intendente Guillermo Rodríguez (Partido Nacional, PN), en entrevista con Canal 3, reconoció que el resultado no alcanzó las expectativas y anunció que la comuna comenzará a avanzar sobre los grandes deudores.

Rodríguez señaló que en el corriente mes la Dirección de Hacienda incorporará, “posiblemente de manera temporal”, un abogado para estudiar específicamente la situación de los mayores deudores. El objetivo será identificar los padrones sobre los que la intendencia pueda iniciar acciones para llegar a su remate. “Vamos a ir directamente a ejecutar esos padrones, porque creo que eso es defender a quien paga”, afirmó el intendente.

Rodríguez sostuvo que entre los grandes deudores existen propietarios que no residen en Colonia y mencionó particularmente a sociedades anónimas y propietarios argentinos. Aclaró, sin embargo, que la intención no es comenzar una ejecución indiscriminada de las deudas, sino realizar previamente un relevamiento para determinar cuáles son los casos que justifican una acción de este tipo. “No vamos a salir a la que te criaste y a molestar de repente a gente con una única vivienda”, afirmó. El jefe comunal coloniense explicó que el análisis estará dirigido fundamentalmente a aquellos contribuyentes que, teniendo capacidad económica, mantienen deudas importantes con la administración departamental.

La medida alcanzará tanto a padrones urbanos como rurales. Rodríguez sostuvo que existen inmuebles en distintas zonas del departamento cuyos propietarios podrían afrontar sus obligaciones, pero no lo hacen.

El anuncio se produce después del plan de refinanciación de adeudos implementado por la intendencia entre enero y abril. El régimen permitió regularizar unos 4.900 padrones, sobre un universo de más de 60.000 urbanos, además de los rurales. La morosidad se ubicaba en torno al 40%.

El plan ofrecía quitas de hasta 75% en multas y recargos para quienes cancelaran las deudas al contado o en hasta seis cuotas, mientras que los convenios de hasta 36 cuotas tenían una reducción de 60%. Pese a la cantidad de padrones regularizados, Rodríguez había reconocido que el resultado “quizás no fue el indicado” con relación al universo de contribuyentes.

Ahora la administración pretende concentrar sus esfuerzos en los casos de mayor monto y en aquellos contribuyentes que, según la evaluación de la comuna, tienen capacidad para pagar.

Tres líneas de acción

El intendente planteó tres líneas de trabajo para mejorar el cobro de la contribución inmobiliaria.

La primera es el estudio y eventual ejecución de los grandes deudores. Para ello se incorporarán abogados a la Dirección de Hacienda que analizarán cada caso antes de iniciar las acciones correspondientes.

La segunda consiste en la preparación de un llamado a licitación para tercerizar parte del cobro de la contribución inmobiliaria. Rodríguez dijo que antes de avanzar deberá consultar a la Junta Departamental y a las distintas bancadas políticas.

El intendente explicó que la intención no necesariamente es entregar a una empresa la totalidad de la cartera de morosos, sino seleccionar determinados grupos de deudores, y recordó que “otros gobiernos departamentales” ya utilizan mecanismos de tercerización del cobro.

La tercera línea apunta a detectar construcciones y reformas que no hayan sido declaradas ante la intendencia. Para ello se pretende realizar un relevamiento de los inmuebles del departamento.

“Sabemos que hay casas hechas en terrenos baldíos, como sabemos que hay reformas en determinadas casas que no se han declarado”, afirmó Rodríguez.

El jefe comunal reconoció que se trata de un trabajo complejo y que deberá realizarse progresivamente, dado que, según sostuvo, este tipo de controles no se ha realizado de manera sistemática durante muchos años.

Seguimiento a quienes ingresaron al plan

Paralelamente, la intendencia está realizando un seguimiento de los contribuyentes que ingresaron al régimen de regularización y que optaron por pagar sus deudas en cuotas.

Rodríguez explicó que la comuna conformó una pequeña unidad que se comunica con los contribuyentes cuyos convenios están próximos a vencer, particularmente quienes optaron por planes de hasta seis cuotas.

El objetivo es evitar que los contribuyentes pierdan los beneficios obtenidos por el régimen de refinanciación por el incumplimiento de una o dos cuotas.

“Estamos constantemente llamando a ese contribuyente, diciéndole ʻmirá que estás a punto de que se te venza, no pierdas el convenioʼ”, explicó Rodríguez.

El intendente remarcó que la estrategia general busca diferenciar entre quienes tienen dificultades reales para cumplir con sus obligaciones y aquellos que, teniendo capacidad económica, mantienen importantes deudas con la comuna.

“Todo eso yo lo veo como salir, más que nada, a defender al buen pagador”, sostuvo Rodríguez.