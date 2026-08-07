Cecoed Colonia advierte por posibles ráfagas fuertes en la noche del jueves

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Este jueves, el departamento de Colonia registró anegamientos puntuales y algunas caídas de ramas durante una jornada marcada hasta el momento por las lluvias. Gonzalo Santos, encargado del Centro Coordinador de Emergencias Departamental (Cecoed) Colonia, dijo a la diaria que los equipos departamentales y municipales están alertados ante posibles eventos vinculados al ingreso del frente frío.

En efecto, el territorio coloniense atravesó una jornada marcada por las precipitaciones y las sucesivas advertencias meteorológicas emitidas por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Durante buena parte del día, las lluvias fueron persistentes en distintas zonas del departamento, aunque sin registrarse hasta el momento vientos de gran intensidad.

Santos explicó que desde hace varios días los organismos que integran el sistema departamental se encuentran preparados ante la evolución del fenómeno.

“Toda la gente está alertada”, señaló Santos. Explicó que en el grupo del Cecoed Colonia “se siguen y se transmiten todas las alertas que difunden el Sistema Nacional de Emergencias e Inumet a nivel nacional y departamental”.

En ese marco, señaló que tanto los equipos de Obras de la intendencia como los funcionarios de los municipios están advertidos ante las distintas situaciones que puedan presentarse, particularmente problemas relacionados con cañerías, anegamientos y otros puntos vulnerables.

La atención también está puesta en lo que pueda suceder con el viento durante las próximas horas. Santos mencionó, entre los posibles eventos, “voladura de ramas y techos por ráfagas de viento que se prevé que puedan ocurrir en horario de la tarde y noche”.

“Todas estas previsiones ya las tenemos desde hace días, porque esto fue anunciado con bastante anterioridad”, explicó. Por ese motivo, agregó, los diferentes equipos permanecen “en alerta para posibles respuestas que puedan darse”.

Santos confirmó que durante las primeras horas del evento ya se produjeron algunas afectaciones en el departamento, aunque hasta el momento fueron de carácter puntual.

“Ha habido ya algunos eventos, por ejemplo, de alguna caída de ramas en algunos lugares muy puntuales y anegamientos también en ciertos lugares”, señaló.

El responsable del Cecoed sostuvo que, de acuerdo con los pronósticos disponibles, las precipitaciones tenderían a disminuir progresivamente, mientras que la principal atención pasará a estar colocada en el viento asociado al ingreso de aire frío.

“El tema de precipitaciones va a ir menguando en el correr del día hacia mañana, pero el ingreso de un frente intenso de aire frío puede producir ráfagas de viento importantes”, explicó.

Santos consideró que Colonia no estaría entre los departamentos donde se esperan las mayores consecuencias del fenómeno, aunque advirtió que eso no descarta episodios de intensidad a escala local.