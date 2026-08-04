Trabajadores despedidos de Flextem se movilizaron frente a la zona franca de Colonia del Sacramento

Tras el fracaso de las negociaciones en el MTSS, los extrabajadores se movilizaron con el apoyo de varios sindicatos.

Este martes, trabajadores despedidos por Flextem de Colonia del Sacramento se movilizaron en los accesos a la zona franca de la capital coloniense, lugar donde desarrolla sus actividades la empresa dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados.

Los diez trabajadores estuvieron acompañados por referentes sindicales del departamento, extrabajadores de la empresa Cla Sienz y una delegación de trabajadores adheridos a la Federación Uruguaya de Empleados de Comercios y Servicios (Fuecys).

En ese marco, bajo el sonido de bombos, redoblantes y el grito de un centenar de trabajadores, la movilización llegó a la puerta de la zona franca, lugar donde las vallas de acceso no permitían el ingreso. Sin embargo, luego de un intercambio no demasiado ameno con trabajadores de la portería del lugar, la movida se trasladó hacia el interior y culminó en la puerta de los galpones de la empresa de capitales extranjeros.

Vehículos que ingresaban y salían del predio eran detenidos por trabajadores adheridos a Fuecys, quienes entregaban volantes que tenían la leyenda “¿Reestructura o represión sindical? Flextem despide a trabajadores que se organizan”.

Practicas empresariales

Minutos antes de comenzar la movilización, Diego Gandaria y Emmanuel Beltrán, voceros de los trabajadores despedidos por Flextem, explicaron que esta movida se da “luego de tres encuentros tripartitos con la empresa y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social”. “Tras no encontrar ninguna solución, decidimos manifestarnos acompañados por distintas organizaciones sindicales”, explicó Gandaria.

En ese sentido, el delegado sindical recordó que representantes de Flextem señalaron que “nosotros éramos despedidos por una reestructura, algo que sabemos que no es así, porque estamos al tanto de las inversiones que se han realizado y todo indicaba que iba todo bien y que no había problemas económicos, tal como lo dijo el propio dueño en una reunión que mantuvimos meses atrás”.

Beltrán expresó que “nosotros veníamos con problemas salariales”, entre ellos, “algunos atrasos en el cobro de los salarios vacacionales, pagos de sueldos en dos cuotas y aguinaldo”. El detonante del conflicto se desató “con el cobro del medio aguinaldo de junio”, indicó Beltrán. “En diciembre del año pasado lo cobramos el día 23, y en junio nuevamente fuera de fecha, por lo que decidimos organizarnos para reclamar”, manifestó.

“Esta es una práctica que viene llevando adelante la empresa desde hace años, y en este momento decidimos crear el sindicato y, posterior a eso, nos llega la notificación de despido en el momento en que íbamos a ingresar a trabajar”, expresó Beltrán.

Los voceros sindicales recordaron que “fuimos despedidos y todavía no nos han pagado los despidos, es otra cosa que tienen pendiente”, y “nos tuvimos que amparar en el seguro de desempleo”.

Recurrir a la Justicia

Tras llevar adelante las reuniones tripartitas ante el MTSS y fracasar en el ámbito de las negociaciones, los trabajadores resolvieron avanzar por la vía judicial. En primer lugar, presentarán las denuncias correspondientes por las presuntas irregularidades que denuncian y, posteriormente, promoverán una acción de amparo por presunta persecución sindical.

Gandaria explicó que “este mecanismo legal establece un plazo de 30 días desde la fecha de los despidos para presentar la demanda, y que será un juez quien determine si existió o no persecución sindical”.

“Es el camino que nos queda. El juez puede decir que sí o puede decir que no, pero vamos a presentar el amparo porque no queremos perder esa posibilidad”, añadió. El delegado agregó que “lamentablemente sabíamos que las negociaciones iban a culminar de manera negativa, por lo que vamos a ir por este recurso para poder defender nuestros puestos de trabajo”.