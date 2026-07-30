Intendencia de Colonia donó a la Udelar el predio de la ex Sudamtex para el desarrollo de la futura sede universitaria

Firma de la escritura de la donación del inmueble para la instalación de la sede de la Udelar en Colonia, el 30 de julio.

La firma de la escritura de donación y de un comodato para el uso de espacios del Campus Municipal completó la etapa iniciada hace dos años y habilita a la Udelar a avanzar en las obras de su sede propia, que comenzarían en 2027.

Con la firma de la escritura de donación modal de un sector del predio de la exfábrica Sudamtex y de un comodato para el uso de instalaciones municipales, la Intendencia de Colonia y la Universidad de la República (Udelar) concretaron este jueves uno de los hitos más relevantes del proceso de instalación de la institución en el departamento. El acto, desarrollado en el Centro Cultural Bastión del Carmen de Colonia del Sacramento, formalizó la transferencia a la casa de estudios del inmueble donde funcionará la futura sede universitaria y cerró la etapa administrativa iniciada con la adquisición del predio por parte de la comuna.

La actividad estuvo encabezada por el intendente Guillermo Rodríguez y el rector de la Udelar, Héctor Cancela. También participaron el exintendente y actual senador Carlos Moreira, el presidente de la Comisión Coordinadora del Interior (CCI), Líber Acosta, la secretaria general de la comuna, Belén Rico, legisladores, autoridades universitarias, alcaldes, representantes de instituciones educativas y autoridades departamentales.

El acto comenzó con la firma de un comodato mediante el cual la intendencia cedió gratuitamente a la Udelar distintos espacios del Campus Profesor Alberto Suppici para el desarrollo de actividades académicas hasta el 31 de diciembre de 2027. El acuerdo comprende salones y dependencias destinados a enseñanza, investigación y extensión, que permitirán acompañar el crecimiento de la actividad universitaria mientras se ejecutan las obras del edificio definitivo.

Posteriormente se suscribió la escritura de donación modal del padrón 14.496, un inmueble de 5.200 metros cuadrados surgido del fraccionamiento del antiguo predio de Sudamtex. La donación establece como condición que ese espacio sea destinado a la instalación y funcionamiento de la sede del Centro Universitario Regional (Cenur) Suroeste de la Udelar.

Tras la firma de la documentación, el intendente entregó simbólicamente al rector una pequeña llave del edificio.

“Una llave para el futuro”

El primero en hacer uso de la palabra fue el rector Héctor Cancela, quien tomó precisamente esa imagen para explicar el significado de la jornada. “Es una llave física, abre un local, pero creo que también es una llave para el futuro”, expresó. Para el rector, el acto representa una oportunidad para ampliar las posibilidades educativas de los jóvenes del departamento y consolidar un proyecto universitario que, según dijo, “nace de la sociedad”, del compromiso de la intendencia y del respaldo alcanzado entre distintos partidos políticos.

Cancela reconstruyó el recorrido que permitió llegar a esta instancia. Recordó que el impulso decisivo surgió durante la Rendición de Cuentas de 2023, cuando el Parlamento aprobó recursos para fortalecer la presencia de la Udelar en la región suroeste, integrada por Colonia y Soriano. Posteriormente, durante 2024, la Universidad convocó a los distintos servicios para definir las primeras propuestas académicas que podrían instalarse en el territorio, proceso que derivó en la apertura de las carreras durante 2025 y en la incorporación de nuevas ofertas este año.

El rector sostuvo que la firma de la donación no representa el final del proceso, sino un nuevo paso en una política que continúa desarrollándose. En ese sentido, adelantó que la universidad espera comenzar en breve las tareas de refacción del edificio y destacó que el inmueble posee condiciones especialmente favorables por su ubicación y por el valor histórico que conserva dentro de la ciudad.

Uno de los ejes centrales de su intervención fue el impacto de la presencia universitaria en las ciudades del interior. Cancela mencionó estudios recientes que muestran que la instalación de sedes universitarias incrementa la culminación de los estudios secundarios, favorece el arraigo juvenil y produce efectos positivos sobre el desarrollo económico y social de los territorios.

“La misión de la Universidad de la República es estar en todos los rincones del país”, afirmó. En esa línea anunció que docentes, investigadores y equipos académicos comenzarán a radicarse en Colonia para desarrollar de forma permanente actividades de enseñanza, investigación y extensión.

Las afirmaciones del rector se inscriben en la estrategia que días atrás había explicado a la diaria el presidente de la CCI, Líber Acosta. En esa oportunidad, el jerarca sostuvo que la etapa actual ya no consiste únicamente en abrir carreras, sino en consolidar una estructura universitaria estable mediante infraestructura propia, radicación de docentes, fortalecimiento de la investigación, actividades de extensión y políticas de bienestar estudiantil. Asimismo, confirmó que la Udelar prevé iniciar durante 2027 una primera etapa de las obras de la futura sede, para la cual ya fueron reservados recursos provenientes de economías presupuestales.

Un proyecto construido entre distintas administraciones

En su intervención, el intendente Guillermo Rodríguez definió la jornada como “un día muy feliz” y destacó que la concreción de la donación fue posible luego de un proceso administrativo prolongado, que implicó resolver numerosos trámites jurídicos y técnicos antes de llegar a la escrituración definitiva.

Rodríguez sostuvo que el proyecto constituye un ejemplo de cooperación entre distintos niveles de gobierno y señaló que las políticas públicas de largo plazo solo pueden consolidarse mediante acuerdos institucionales.

“Las cosas que se hacen para la gente tienen que salir bien”, expresó, al valorar el trabajo conjunto entre el gobierno nacional, la intendencia, los municipios y la Udelar.

El intendente puso el foco en las oportunidades que la presencia universitaria genera para los jóvenes del departamento, en particular para quienes no cuentan con posibilidades económicas para trasladarse a Montevideo u otras ciudades con oferta terciaria.

“Ahora empezamos a tener acá esas oportunidades”, afirmó, al recordar que la oferta académica de la Udelar en Colonia continúa ampliándose y que la expectativa es que ese crecimiento se mantenga en los próximos años.

Rodríguez anunció además que, una vez culminadas las obras de refacción del frontón de pelota vasca en el Real de San Carlos, previstas para octubre, la Dirección de Deportes dejará libres nuevos espacios municipales que podrán ser utilizados por la Udelar si así lo necesita, reafirmando la disposición de la comuna a continuar colaborando con el desarrollo de la sede.

También agradeció el trabajo de los legisladores colonienses que impulsaron la obtención de recursos para la expansión universitaria y reivindicó que el proyecto haya logrado sostenerse más allá de los cambios de administración.

Camino recorrido

A pedido del propio Rodríguez, el exintendente Carlos Moreira tomó la palabra para reconstruir el proceso que desembocó en la firma que se concretó este jueves.

Recordó que durante 2023 comenzaron las gestiones para identificar un inmueble adecuado para la instalación de la Universidad y que se evaluaron alrededor de 14 alternativas antes de optar por el predio de la ex Sudamtex.

Según explicó, esa elección respondió a la combinación de varios factores: las dimensiones del terreno, la ubicación estratégica dentro de la ciudad y el valor patrimonial del antiguo complejo industrial. Tras la negociación con la empresa propietaria, la intendencia acordó la compra por 700.000 dólares, inversión que definió como una de las más importantes realizadas por la comuna debido al destino educativo del inmueble.

Moreira recordó además las dificultades que enfrentaban generaciones anteriores para acceder a estudios universitarios, cuando la única posibilidad consistía en trasladarse a Montevideo, situación que dejaba a muchos jóvenes fuera del sistema por razones económicas.

A su juicio, la presencia permanente de la Udelar modificará esa realidad y fortalecerá el proceso de descentralización educativa pública que ya había comenzado con la instalación de la Universidad Tecnológica (UTEC) en el departamento.

Un proceso iniciado hace casi dos años

La firma de este jueves constituye el punto más reciente de un proceso institucional que comenzó formalmente en octubre de 2024, cuando la intendencia suscribió el compromiso de compraventa de un sector del predio donde funcionó la fábrica Sudamtex.

Pocas semanas después, el 5 de noviembre, la Junta Departamental aprobó por 28 votos en 29 la autorización para adquirir el inmueble, en una sesión marcada por un amplio respaldo político a la llegada de la Udelar a Colonia. Tanto ediles del Partido Nacional como del Frente Amplio y del Partido Colorado coincidieron en definir la iniciativa como un hecho histórico para el departamento y una apuesta estratégica a la descentralización de la educación superior.

Si bien en el debate surgieron cuestionamientos sobre algunos aspectos administrativos y sobre la utilización política del tema en el contexto electoral, la aprobación reflejó un consenso prácticamente unánime respecto de la necesidad de dotar a la Udelar de una sede propia.

El proceso continuó durante los meses siguientes con el fraccionamiento del padrón, los trámites catastrales y el pasaje del expediente por el Tribunal de Cuentas. Finalmente, en junio de 2025 la intendencia concretó la compra del inmueble por 700.000 dólares, superando las observaciones administrativas que habían retrasado la operación y permitiendo avanzar hacia la transferencia definitiva a la Udelar.

Mientras tanto, la presencia académica de la Udelar en la región continuó expandiéndose. Este año la institución alcanzó alrededor de 450 estudiantes matriculados en Colonia, una cifra que, según destacó recientemente el presidente de la CCI, superó ampliamente las expectativas iniciales y confirmó el interés por la educación universitaria pública en el departamento.

En ese mismo contexto, Acosta anunció que la Udelar ya cuenta con recursos reservados para iniciar en 2027 la primera etapa de refacción del edificio de la ex Sudamtex, intervención que comprenderá aproximadamente 250 metros cuadrados dentro de un proyecto edilicio cercano a 1.000 metros cuadrados.