Edil maragato cuestiona reconocimiento a Colonia como Capital Nacional del Queso

El proyecto presentado por senadores del Frente Amplio generó reparos en el departamento maragato; un edil nacionalista sostiene que la iniciativa debería contemplar el peso histórico y productivo de la quesería de San José.

El proyecto de ley que propone declarar al departamento de Colonia como Capital Nacional del Queso generó repercusiones fuera de ese departamento. En efecto, en el vecino San José, productores del sector manifestaron preocupación por el alcance de la iniciativa y plantearon que el reconocimiento también debería contemplar el aporte histórico y productivo de ese departamento a la actividad quesera.

La inquietud fue recogida por el edil del Partido Nacional Juan Ángel Menéndez, quien anunció que inició contactos con legisladores nacionales y que llevará el tema a la Comisión de Agro y Desarrollo de la Junta Departamental de San José.

En declaraciones a Radio 41, Menéndez aclaró que reconoce el papel de Nueva Helvecia en el origen de la producción quesera del país, pero sostuvo que el proyecto de ley debería incorporar la trayectoria de San José, especialmente por la concentración de tambos y queserías artesanales que existen en ese departamento.

“Entiendo que Colonia sí es un poco el origen”, expresó el edil, al recordar que la llegada de inmigrantes suizos en 1861 marcó el inicio del desarrollo de la actividad en Nueva Helvecia. Sin embargo, señaló que investigaciones históricas muestran que, prácticamente en el mismo período, también comenzaron experiencias queseras en el oeste de San José.

El edil nacionalista explicó que en las zonas de Ecilda Paullier y Pantanoso, limítrofes con el departamento de Colonia, se establecieron personas de origen francés que habrían comenzado a elaborar queso entre 1861 y 1863. “Se ve que era algo medio incipiente, no había una producción muy reglamentada y era un queso destinado principalmente al consumo de la zona”, comentó.

Con el objetivo de respaldar esa postura, Menéndez dijo que se encuentra reuniendo documentación histórica sobre esas colonias francesas. Además, señaló que espera información de la Embajada de Francia y que mantuvo contactos con el alcalde de Ecilda Paullier, Ignacio Mesa, quien le confirmó que el tema ya había sido analizado junto con la directora de Desarrollo de la Intendencia de San José, Mercedes Antía.

El edil sostuvo que la producción quesera constituye “un patrimonio cultural y productivo” para San José y remarcó que ese departamento concentra la mayor cantidad de productores artesanales del país.

“San José es el departamento que tiene mayor producción de queso artesanal. Colonia tiene una fuerte industria quesera, con muchas fábricas pequeñas, pero San José tiene un enorme desarrollo del sector artesanal”, afirmó. También recordó la importancia económica de la actividad, al señalar que el queso constituye uno de los principales productos de exportación del país, además de registrar un elevado consumo interno.

El proyecto impulsado desde Colonia

La iniciativa que motivó el planteo fue presentada en el Senado por los legisladores del Frente Amplio Nicolás Viera y Daniel Borbonet. El proyecto propone declarar al departamento de Colonia como “Capital Nacional del Queso” y a Nueva Helvecia como “Cuna del Queso Industrial y Artesanal”.

En la exposición de motivos, los senadores fundamentan la propuesta en más de un siglo y medio de tradición lechera y quesera desarrollada en la región a partir de la llegada de inmigrantes suizos, alsacianos, alemanes y austríacos en 1861.

El texto sostiene que fue en la entonces colonia agrícola suiza de Nueva Helvecia donde nació la cultura quesera uruguaya, a partir de la adaptación de conocimientos europeos a las condiciones productivas locales. Ese proceso dio origen al queso Colonia, considerado el primer queso tradicional desarrollado en Uruguay.

Al presentar el proyecto, Viera señaló que la iniciativa “va más allá de una simple declaración”, ya que busca fortalecer la estrategia de valorización del queso Colonia y contribuir al proceso de obtención de la denominación de origen, con el objetivo de mejorar el posicionamiento de los productos uruguayos en mercados internacionales, particularmente en el marco del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.