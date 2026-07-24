Básquetbol femenino en Plaza Colonia: más categorías, nuevas oportunidades y un torneo para mujeres adultas

Con 35 niñas y adolescentes en categorías formativas, el club coloniense impulsa el desarrollo de la rama femenina con un nuevo proyecto destinado a mayores de 18 años.

Como pasa en la gran mayoría de los clubes de todos los rincones del país, la principal actividad deportiva que se practica es el fútbol. Al menos en visibilidad pública, lo que sucede en Plaza Colonia no sería la excepción, porque desde hace varios años el plantel principal de fútbol es gestionado por una Sociedad Anónima Deportiva y si bien hoy se encuentra en Segunda División también supo ser animador en torneos de primera. Además, en la sede del club ubicada en la Avenida General Flores de la capital coloniense, a diario, cientos de personas realizan diferentes actividades, como natación, básquetbol, boxeo, deportes inclusivos, entre otras.

En ese contexto, el básquetbol femenino también consolida su crecimiento en el club patablanca. Con una propuesta que abarca desde las categorías formativas hasta un nuevo espacio para mujeres mayores de 18 años, la institución apuesta a seguir ampliando la participación femenina en este deporte y fortalecer una disciplina que cada año suma más jugadoras.

En 2025, Vittorio Benedetti asumió la coordinación general del básquet del club, con la responsabilidad de dirigir tanto las ramas femenina y masculina como todas las divisiones formativas. Bajo esa coordinación, este año se dio un paso importante con la incorporación de un espacio destinado a mujeres adultas que desean practicar básquet, ya sea para retomar la actividad o iniciarse en ella.

Actualmente, Plaza Colonia cuenta con categorías U10, U12, U14 y U16 tanto en la rama femenina como en la masculina. En el caso de las niñas y adolescentes, “hoy son 35 las jugadoras que entrenan de manera regular en la institución”, una cifra que “refleja el crecimiento sostenido de la disciplina y el interés de cada vez más familias por acercarse al club”, explicó Benedetti en diálogo con la diaria.

“Este desarrollo también se ve reflejado en la competencia”, continuó el entrenador. Desde hace aproximadamente cinco años funciona la Liga Femenina del Sur, un torneo impulsado por los propios entrenadores que reúne a equipos de Soriano, San José, Flores y distintas localidades del departamento de Colonia.

Benedetti comentó que “más allá de los resultados deportivos, el principal objetivo de la competencia es brindar experiencias de aprendizaje, promover el desarrollo de las jugadoras y fomentar el disfrute del deporte en un ámbito de integración”.

La idea de “seguir generando oportunidades” llevó este año a crear un espacio específico para mujeres mayores de 18 años. La iniciativa “busca ofrecer un ámbito social y deportivo donde las participantes puedan entrenar, competir y compartir la pasión por el básquet”, indicó.

Como parte de ese proyecto, Plaza Colonia trabaja en la organización de un campeonato comercial femenino que comenzaría a mediados de agosto. Benedetti explicó que “el torneo será abierto y convocará a equipos y jugadoras de distintas localidades, entre ellas Rosario, Nueva Helvecia y Colonia del Sacramento, con la intención de que todas las mujeres interesadas puedan participar”.

El certamen se disputará con un formato de todos contra todos en la fase inicial y luego continuará con series eliminatorias al mejor de tres partidos. “Además del aspecto deportivo, el campeonato tiene como objetivo poder recaudar fondos para colaborar con los viajes de las categorías formativas”, señaló el entrenador.

La organización del torneo involucra a padres, madres y entrenadores”, valoró Benedetti. Este proyecto apunta a que la competencia pueda repetirse más adelante, y que más mujeres puedan participar de este deporte”.

El coordinador del básquet de la institución también explicó que en Plaza Colonia “más allá de la competencia y de la actividad deportiva que realizamos, entendemos que la formación de los niños y adolescentes es vital para la vida de cada uno”. Es por eso que a fin de año “todas las categorías participan de un viaje recreativo que combina actividades deportivas con momentos de convivencia”, indicó Benedetti.

Torneo comercial masculino

Con relación a la situación del básquetbol masculino en el departamento coloniense, Fernando Mancebo, delegado de Plaza Colonia en la Liga de Básquetbol de Colonia (LBC), destacó en diálogo con la diaria que actualmente “la competencia reúne a seis instituciones”: Independiente de Juan Lacaze, Atlético Valdense de Colonia Valdense, Estudiantes El Colla de Rosario, y Juventud, Plaza Colonia y Rowing de Colonia del Sacramento.

Mancebo explicó que la LBC atraviesa actualmente la disputa de un torneo comercial, “una propuesta abierta que permite la participación de cualquier persona interesada en jugar al básquet”.

En esta edición intervienen cinco equipos de Colonia, Rosario, Colonia Valdense, Carmelo y Nueva Palmira, “en un certamen que, más allá de su carácter recreativo, presenta un buen nivel deportivo y busca acercar a nuevos jugadores a la disciplina, generando espacios para todas las edades”, expresó Mancebo.

Una vez finalizado ese campeonato comenzará la Liga de Primera División, “una competencia de mayor exigencia que permite la participación de hasta dos jugadores federados provenientes de las principales ligas del Litoral o de Montevideo”, además de “incorporar jóvenes de las divisiones formativas, con un cupo máximo de cuatro por equipo”, añadió.

Para el dirigente, este formato “representa una oportunidad para que los juveniles continúen sumando experiencia y encuentren un camino de crecimiento dentro del deporte”.

Mancebo señaló que “el principal desafío sigue siendo sostener el proceso en el tiempo”. “Necesitamos continuidad y actividades deportivas permanentes para que los niños y niñas que comienzan a jugar a los 10 años tengan un lugar donde seguir desarrollándose cuando crezcan”, concluyó.