Frente Amplio cuestionó que la Intendencia de Colonia acumula un “problema estructural” tras tres ejercicios seguidos con déficit

La bancada de ediles del FA emitió una declaración en la que cuestiona el resultado de la Rendición de Cuentas 2025.

La bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia manifestó su preocupación por el resultado de la Rendición de Cuentas 2025 de la Intendencia de Colonia, que cerró con un déficit acumulado de 319 millones de pesos, y sostuvo que los números evidencian un “problema estructural” en la administración de los recursos departamentales.

En una declaración pública, los ediles recordaron que el ejercicio 2025 comprende el último semestre de la administración del exintendente Carlos Moreira y el primero del actual intendente Guillermo Rodríguez, por lo que entienden que existe una responsabilidad compartida en los resultados presentados. La bancada recordó que el análisis de la Rendición de Cuentas constituye una obligación de la Junta Departamental previo informe del Tribunal de Cuentas, pero adelantó algunas conclusiones surgidas de los estados contables.

Entre ellas destacó el déficit de 319 millones de pesos —equivalente a unos ocho millones de dólares— y sostuvo que no se trata de un hecho aislado, ya que la intendencia acumula tres ejercicios consecutivos con resultado negativo (2023, 2024 y 2025), situación que, a su juicio, “evidencia un problema estructural y no coyuntural en el manejo de los recursos departamentales”.

Asimismo, la declaración afirma que el resultado acumulado de la gestión también es negativo y que, al 31 de diciembre de 2025, “la Intendencia de Colonia presentaba un pasivo mayor que su activo”, situación que, según los ediles frenteamplistas, contradice las afirmaciones realizadas por Moreira al finalizar su gestión, cuando aseguró dejar una comuna saneada y con disponibilidad de recursos.

La bancada anunció que estudiará la documentación “de manera rigurosa y comprometida” con el objetivo de garantizar que los recursos públicos departamentales sean administrados con la responsabilidad y la transparencia que la ciudadanía merece.

Aceleración de obras

Consultado por medios locales, el director de Hacienda de la Intendencia de Colonia, José Amaro, sostuvo que el resultado negativo responde principalmente a la aceleración de la ejecución de obras durante la transición entre los gobiernos de Moreira y Rodríguez.

Según explicó, la continuidad entre ambas administraciones permitió mantener, e incluso incrementar, el ritmo de ejecución de proyectos que ya estaban en marcha, adelantando inversiones que originalmente estaban previstas para un período más prolongado.

“Lo ideal en estos casos es que ingresos y egresos estén equilibrados, pero los ritmos para la ejecución de las obras no se pueden determinar perfectamente”, afirmó. A su entender, la transición evitó el enlentecimiento que suele producirse cuando asume un nuevo gobierno. “La intensidad de las obras aumentó. Obras que estaban planificadas para más tiempo se produjeron rápidamente porque había mucha armonía entre el gobierno saliente y el entrante”, expresó.

Amaro también relativizó la magnitud del déficit al señalar que el presupuesto anual de la comuna ronda los 107 millones de dólares y sostuvo que el resultado “no es significativo” en relación con ese volumen de recursos. “Si esos fondos están bien empleados, es positivo. Se ha insistido en obras muy necesarias que el gobierno entendió prioritarias”, señaló.

El jerarca destacó además que la Intendencia de Colonia no mantiene fideicomisos ni asistencias financieras que incrementen su endeudamiento y aseguró que la administración continuará procurando acercar el resultado financiero al equilibrio.

“Hay que ir a los números”

En diálogo con la diaria, el edil del FA Pablo Cruz sostuvo que la bancada tendrá en cuenta la explicación brindada por el Ejecutivo, aunque remarcó que el estudio de la Rendición de Cuentas recién comienza y que será necesario determinar si esa explicación alcanza para justificar el resultado.

“Escuché las declaraciones del director de Hacienda. Él dice que estos números estaban dentro de lo esperado y que parte del déficit puede explicarse por la rápida ejecución de obras y proyectos que venían de la administración anterior. Esa es la explicación del Ejecutivo y obviamente la vamos a tener en cuenta para el estudio. Ahora a nosotros nos toca otra responsabilidad: analizar la documentación, ir a los números y ver si esas explicaciones realmente alcanzan para justificar este déficit de 319 millones de pesos o si hubo otros factores que también incidieron”, afirmó.

Cruz agregó que el hecho de que 2025 haya sido un año de elecciones departamentales y municipales también exige un análisis especialmente cuidadoso. “En los años electorales el manejo de los recursos públicos debe ser todavía más transparente y más cuidadoso. No estamos diciendo cuál fue la causa del déficit, justamente porque el estudio recién comienza, pero sí creemos que este contexto hace todavía más necesario analizar en profundidad las decisiones financieras que se tomaron durante ese año”, expresó.

Uno de los aspectos que el FA analizará con mayor detenimiento es la ejecución presupuestal. Cruz explicó que los créditos presupuestales previstos para 2025 rondaban los 3.770 millones de pesos, mientras que la ejecución superó los 4.380 millones. “Se gastó más de 600 millones de pesos por encima de lo que estaba previsto en el presupuesto y naturalmente queremos entender por qué ocurrió eso y en qué rubros está esa diferencia”, indicó.

El edil también vinculó el análisis de la Rendición de Cuentas 2025 con las observaciones realizadas por el Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio 2024, cuyo informe está siendo estudiado actualmente por la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental. Recordó que el organismo de contralor concluyó que el resultado acumulado al cierre de 2024 estaba sobrevaluado en más de 84 millones de pesos y detectó además ingresos por más de 28 millones correspondientes a ese ejercicio que no fueron registrados oportunamente por la administración. “Son aspectos que hablan de debilidades en los controles internos y en los procedimientos contables. Entendemos que el actual Ejecutivo debería tomar estas observaciones como una oportunidad para fortalecer esos mecanismos y evitar que se vuelvan a repetir”, sostuvo.

Cruz agregó que esos ajustes ya fueron incorporados en la Rendición de Cuentas 2025, por lo que también inciden en el resultado presentado este año. “Por eso es importante analizar el proceso de forma completa. La rendición de 2025 ya incorpora esas correcciones realizadas a partir de las observaciones del Tribunal de Cuentas sobre el ejercicio anterior”, concluyó.