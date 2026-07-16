Rendición de Cuentas 2025 de la Intendencia de Colonia arroja un déficit de 319 millones de pesos

Además, según el documento presentado por el ejecutivo comunal a la Junta Departamental, el monto del pasivo supera al valor de los activos con los cuales cuenta el gobierno coloniense.

La Rendición de Cuentas 2025 de la Intendencia de Colonia tiene una particularidad: cierra el último año del ciclo encabezado por Carlos Moreira (2015-2020 y 2020-2025, sin contar los dos períodos anteriores) e inaugura una nueva etapa bajo el liderazgo del actual jefe comunal, Guillermo Rodríguez.

Pero esa transición no supone una ruptura política. Rodríguez no llega desde un proyecto distinto: fue secretario general de la intendencia durante el último período de Moreira y uno de los principales responsables de la coordinación de la gestión.

Según el documento presentado por el ejecutivo comunal a la junta coloniense y al que tuvo acceso la diaria, en 2025 la intendencia percibió ingresos por 4.066 millones de pesos y ejecutó gastos por 4.385 millones. El resultado fue un déficit de 319 millones de pesos. Del total del presupuesto ejecutado, 1.766 millones de pesos correspondieron al pago de remuneraciones, 1.154 millones de pesos al funcionamiento de la administración y 1.377 millones de pesos a inversiones, equivalentes a casi un tercio del gasto total.

Uno de los rasgos más notorios de la comuna coloniense es la elevada capacidad de generación de recursos propios. La intendencia obtuvo 2.642 millones de pesos de ingresos departamentales, mientras que las transferencias nacionales representaron 1.424 millones. Es decir, cerca de dos tercios de los recursos administrados fueron generados por el propio departamento. Esa autonomía financiera ha sido una característica constante de la gestión coloniense y explica, en parte, la capacidad de sostener un importante volumen de inversión pública.

Sin embargo, la fortaleza de la recaudación no impidió que el ejercicio volviera a cerrar con números en rojo.

Ese es uno de los aspectos que merecen mayor atención. Más allá del déficit de 2025, la comparación con las tres rendiciones anteriores muestra que los resultados negativos no constituyen un episodio aislado. Por el contrario, forman parte de una secuencia que plantea la interrogante de si el desequilibrio financiero responde a circunstancias puntuales o expresa una tensión más profunda entre el crecimiento del gasto y la evolución de los ingresos.

División de gastos

La Rendición de Cuentas muestra que el mayor componente del gasto continúa siendo el pago de remuneraciones. Durante 2025 la intendencia destinó 1.766 millones de pesos a retribuciones personales, cifra equivalente a aproximadamente cuatro de cada diez pesos ejecutados durante el ejercicio. A ese monto se suman otros 1.154 millones destinados al funcionamiento cotidiano de la administración, desde la adquisición de bienes y servicios hasta el mantenimiento de la maquinaria, la red vial, el alumbrado, los espacios públicos y las distintas dependencias municipales.

En conjunto, remuneraciones y funcionamiento absorbieron cerca de dos tercios del presupuesto ejecutado.

En tanto, en 2025 la intendencia ejecutó 1.377 millones de pesos bajo el concepto inversiones, una cifra que representa cerca del 31% del gasto total. En términos presupuestales, constituye uno de los porcentajes más significativos del ejercicio. Allí aparecen las obras viales, la infraestructura urbana, el equipamiento, las intervenciones patrimoniales y el conjunto de actuaciones que terminan siendo la cara más visible de una gestión.

Activos y pasivos

El déficit de 319 millones de pesos con el que cerró el ejercicio 2025 es uno de los principales datos de la Rendición de Cuentas. Sin embargo, ese resultado no agota el análisis de la situación financiera de la intendencia. El estado patrimonial muestra que, al 31 de diciembre de 2025, la administración departamental mantenía activos por 893,8 millones de pesos, integrados principalmente por disponibilidades bancarias y colocaciones financieras de corto plazo.

El principal componente de esos activos corresponde a los depósitos en bancos, que ascendían a 443,9 millones de pesos. A eso se sumaban 397,7 millones invertidos en letras RUYF –instrumentos financieros de corto plazo utilizados para rentabilizar excedentes temporales de liquidez– y 19,6 millones de pesos en caja. El resto del activo estaba integrado por créditos exigibles a corto plazo y adelantos transitorios. En conjunto, esos recursos representan la liquidez inmediata con la que la intendencia puede atender pagos, financiar obras y sostener el funcionamiento cotidiano de la administración.

No obstante, el mismo estado patrimonial muestra que los compromisos pendientes superaban ese volumen de recursos. Al cierre del ejercicio, el pasivo total alcanzaba 977,4 millones de pesos, unos 83,6 millones más que los activos, lo que explica el resultado acumulado negativo registrado en la Rendición de Cuentas.

El componente más importante del pasivo corresponde a las obligaciones presupuestales impagas, que totalizaban 631,3 millones de pesos. A ellas se agregaban 189,3 millones correspondientes a convenios, 94,7 millones de fondos indisponibles, 40,6 millones de obligaciones extrapresupuestales y otros pasivos patrimoniales.