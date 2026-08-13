Flextem reincorpora a varios trabajadores despedidos y a otros les pagará despidos dobles, tras conformación de sindicato

En el ámbito judicial, la empresa y el sindicato alcanzaron un acuerdo que permite el reingreso de varios trabajadores que habían iniciado demanda por despidos antisindicales.

Tras un mes de conflicto de los trabajadores despedidos de Flextem con la empresa, radicada en la zona franca de Colonia del Sacramento, el martes 11 se alcanzó una resolución parcial luego de una extensa instancia de negociación desarrollada en el Juzgado de Colonia.

El inicio del conflicto fue el 10 de julio, cuando nueve trabajadores fueron notificados de sus despidos cuando iban a ingresar a trabajar, con la argumentación de que la empresa desarrollaría una “reestructuración interna”. Sin embargo, los trabajadores sostuvieron a lo largo de este mes que el verdadero motivo de los despidos fue que la dirección de esa firma tomó conocimiento de que un grupo de empleados estaba organizándose sindicalmente, con el objetivo de reclamar ante la ocurrencia de diversas irregularidades.

Durante este tiempo, trabajadores y representantes de la empresa dedicada a la producción de cannabis farmacéutico y productos derivados concurrieron en distintas instancias de negociación llevadas adelante en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Tras no alcanzarse ningún acuerdo entre la empresa y los trabajadores, el núcleo de empleados resolvió avanzar por la vía judicial. Según informó el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Cannabis (STIC), ocho de los nueve trabajadores despedidos resolvieron iniciar acciones judiciales ante la falta de acuerdo con la empresa.

Foto: Ignacio Dotti

Acuerdos alcanzados

De acuerdo con el comunicado difundido por el sindicato, en la instancia llevada adelante el martes 11 en el Juzgado de Colonia del Sacramento se alcanzaron diferentes acuerdos entre los trabajadores y la empresa. Como resultado de las negociaciones, tres trabajadores fueron reincorporados a sus puestos de trabajo y tienen previsto retomar sus actividades esta semana. Para los trabajadores, el reintegro del personal “es muy positivo” porque una de las personas reincorporadas es una delegada sindical, por lo que “para nosotros es una victoria que el gremio quede conformado con delegados dentro de la planta”, manifestaron.

Otro acuerdo que se dio en la instancia judicial corresponde a un trabajador que permanecerá durante cuatro meses en el seguro de desempleo. “Este acuerdo deja abierta la posibilidad de que durante ese período se concrete su eventual reintegro a la empresa en caso de resultar necesario”, valoraron los trabajadores. De finalizar este tiempo y no ser reincorporado, se le deberá pagar un despido doble.

En tanto, cuatro trabajadores acordaron finalizar su vínculo laboral con Flextem mediante un acuerdo alcanzado entre las partes. De esta manera, la resolución del conflicto contempla distintas situaciones para los trabajadores involucrados. Desde el sindicato valoraron positivamente el resultado de la negociación y remarcaron la importancia de la organización y la solidaridad sindical.