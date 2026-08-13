Frigorífico Rondatel prevé recuperar el nivel pleno de actividad en “tres o cuatro meses” tras la reapertura del mercado chino

La empresa anunció un aumento progresivo de la faena desde la segunda quincena de agosto y que gestiona prórrogas del seguro de desempleo y la habilitación de otros productos para ingresar a ese país asiático.

Este jueves el frigorífico Rondatel, de Rosario, comunicó que el martes 11 recibió la confirmación oficial de la Administración General de Aduanas de China (GACC) de que la planta industrial ubicada en esa localidad coloniense fue nuevamente habilitada, con efecto inmediato, para exportar carne bovina al mercado chino. La empresa definió la reapertura de ese destino como “un hito fundamental” en el proceso de recuperación de la planta, que permanece parcialmente paralizada desde julio de 2023.

En un comunicado, la empresa señaló que ya comenzó a implementar un plan de recapacitación para todo el personal de la planta y que está previsto un incremento progresivo de la actividad industrial y de la cantidad de animales faenados a partir de la segunda quincena de agosto.

La recuperación de la actividad, sin embargo, será gradual. Según estimó Rondatel, la implementación completa de las medidas previstas requerirá entre tres y cuatro meses para alcanzar “un nivel pleno de actividad industrial y comercial”. Durante ese período, la empresa continuará impulsando las solicitudes de prórroga de los subsidios por desempleo que se encuentran en trámite, con el objetivo de preservar los puestos de trabajo mientras se completa el proceso de reapertura iniciado en octubre del año pasado.

La habilitación del mercado chino era la principal condición que la empresa había identificado para avanzar hacia una reactivación de mayor escala. El frigorífico había quedado fuera de ese mercado en el marco de las dificultades que atravesó desde 2023 y durante los últimos meses había realizado gestiones para recuperar la autorización.

La empresa señaló que la reapertura permitirá comenzar a organizar el retorno al mercado chino mediante un plan de trabajo que incluye, además del aumento gradual de la actividad, la culminación del proceso de regularización jurídica y comercial de Rondatel en Uruguay y la capacitación y actualización del personal en los nuevos estándares internacionales de inocuidad y seguridad alimentaria.

También prevé desarrollar acciones comerciales en China para recuperar vínculos, captar clientes y generar nuevas oportunidades de colocación para sus productos.

Habilitaciones pendientes

La autorización para exportar carne bovina no comprende, por el momento, a todos los productos que Rondatel pretende colocar en China. La empresa indicó que todavía están pendientes las autorizaciones correspondientes a determinados cortes y productos.

Entre ellos se encuentran los cortes y menudencias ovinas, además de los mondongos y librillos bovinos. Rondatel afirmó que continuará trabajando para completar esos procesos y ampliar progresivamente su oferta exportable.

La habilitación llega después de varios meses de gestiones de autoridades uruguayas y de la propia empresa. En mayo, una misión oficial del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) y del Instituto Nacional de Carnes (INAC) había incluido nuevamente a Rondatel en la agenda sanitaria y comercial con China. En junio, una auditoría de las autoridades sanitarias y aduaneras chinas había arrojado resultados favorables.

En las últimas semanas, la situación de los trabajadores había sido uno de los principales puntos de preocupación. Alrededor de 150 trabajadores permanecían fuera de la planta y se habían realizado gestiones para extender el seguro de desempleo mientras no existiera una confirmación sobre la recuperación de la actividad.

La empresa sostuvo que continuará impulsando esas solicitudes durante el período de transición, mientras avanza el incremento de la producción.

Finalmente, Rondatel agradeció a los trabajadores, a la comunidad de Rosario y a las autoridades nacionales y departamentales por el respaldo recibido durante el proceso. Para la empresa, la recuperación del acceso al mercado chino constituye un paso hacia la “recuperación definitiva” de la planta.