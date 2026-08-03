Gobierno otorgaría última prórroga de seguro de paro a trabajadores de frigorífico Rondatel de Rosario

“Apoyo estatal a la empresa y sus trabajadores superan los 10 millones de dólares”, por lo que “fácilmente la mitad de la planta podría ser del Estado”, consideró presidente de la Foica, Martín Cardozo.

Ante la compleja situación que atraviesa el frigorífico Rondatel, que posee una planta industrial en Rosario, la Federación Obrera de la Industria Cárnica y Ramas Afines (Foica) solicitó al gobierno que extienda el seguro de desempleo por 90 días para casi 160 trabajadores.

La semana pasada, trabajadores afiliados al Sindicato de Empleados del Matadero Rosario (Semar) participaron en una reunión con autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), encabezada por el ministro de Trabajo, Juan Castillo.

El sindicato solicitó la extensión del seguro, dado que, a principios de este año, los trabajadores percibieron el pago por seguro de desempleo correspondiente al último trimestre de 2025, que representó el último ingreso por ese concepto.

En diálogo con la diaria, Javier Martínez, referente de Semar, dijo que “nos tiene muy preocupados la situación de los compañeros que aún siguen en el seguro”. “Hay casi 160 trabajadores que están complicados y que desde principio de año no cobran el seguro, algo que entendemos que debemos solucionar para adelante hasta no tener la confirmación de reactivación de la empresa”.

En esa línea, en comunicación con Radio del Oeste, el presidente de la Foica, Martín Cardozo, explicó que el MTSS solicitará al Poder Ejecutivo “una extensión del seguro por 90 días”, que sería de agosto hasta octubre, y que no será retroactivo para la primera mitad del año.

El dirigente sindical expresó que “ya se les comunicó a los trabajadores que será la última prórroga”, y que “si la empresa no reactiva las actividades de una forma que pueda tener capital de giro y se pueda mantener en el mercado, es difícil que siga hacia adelante”.

En caso de que la empresa no logre encauzar la reactivación de la actividad, Cardozo dijo que “los trabajadores deberán trasladar un camino que contemplará seguramente la indemnización por despido, que claramente preocupa”, porque “siempre está la ilusión de volver al trabajo, pero cuando comenzó esta situación compleja en 2023, había casi 300 trabajadores y hoy quedan alrededor de 160”.

“Estamos a la expectativa”, expresó Cardozo, y añadió que “lo urgente y primordial es que les salga la extensión del seguro de paro a los trabajadores que desde enero no cobran subsidio alguno”.

Una inversión de 10 millones de dólares del Estado

Cardozo indicó que desde el gobierno expresan que “toda esta trayectoria de la empresa, con los subsidios de los trabajadores, que se remonta a seis o siete años, supera los 10 millones de dólares”; “fácilmente la mitad de la planta podría ser del Estado”, consideró Cardozo.

No obstante, el dirigente sindical destacó que la “empresa viene ordenando algunas cuestiones”, tanto administrativas como comerciales: “No es todo malo ya que se está tratando de acomodar el rumbo, con la apertura de nuevos mercados, manteniendo algunos jornales a los trabajadores, además del control de los gastos fijos y papeles administrativos”. “Igualmente, con eso no da y se espera la apertura nuevamente del mercado chino para dar el salto que se necesita”, añadió Cardozo.

En esa línea, dijo que la empresa “no ha cambiado la exposición de motivos”, ya que “siempre mantiene la idea de estar con la planta activa, y depende de la suerte de la aprobación del mercado chino, que es fundamental para su viabilidad”.

En ese sentido, dijo que la empresa y actores de gobierno “harán las gestiones correspondientes”, aunque “el hermetismo y la idiosincrasia del gobierno chino son imponderables, desde nuestro lugar no lo podemos manejar; cuando ellos resuelvan levantar las medidas, así lo harán”, concluyó Cardozo.