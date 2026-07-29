Municipio de Carmelo impulsa la instalación de nuevas cámaras de videovigilancia

El alcalde Luis Pablo Parodi participó en una movilización que reclamó mayores medidas de seguridad para esa localidad.

El fin de semana pasado, una agrupación de vecinos de Carmelo se concentró frente a la Seccional de Policía de esa ciudad, en reclamo de medidas ante el aumento de hurtos de motocicletas. El alcalde de la ciudad, Luis Pablo Parodi (Partido Nacional), acompañó a ese movimiento, al igual que lo hizo el lunes 27, cuando decenas de locatarios marcharon frente a la sede de Fiscalía y entregaron un petitorio en el que también solicitaron la instrumentación de procedimientos judiciales en el mismo sentido, según consignó Radio Carmelo.

En diálogo con la diaria, Parodi explicó que la iniciativa “surgió a partir de la inquietud de los propios vecinos”, y relató que, por intermedio del diputado nacionalista Mario Colman, en ese encuentro los representantes de la Fiscalía de Carmelo manifestaron tener “la intención de realizar en breve una reunión entre varios organismos para buscar una solución entre todos”.

Parodi describió la seguridad local como “bastante complicada y delicada” y aseguró que el número de hurtos de motos es elevado. Consultado sobre las posibles causas del incremento de los delitos, el alcalde sostuvo que “no cuenta con información sobre las investigaciones en curso”, aunque reconoció que “la falta de efectivos policiales es una realidad que afecta a Carmelo y a otras localidades del departamento”.

“Hay una falta de recursos humanos en la Policía que es evidente y es una situación que no es nueva y la plantilla está muy ajustada a nivel departamental”, expresó. Parodi indicó que mantiene contacto frecuente con el jefe de Policía de Colonia, Paulo Costa, con quien ha dialogado en reiteradas oportunidades sobre la problemática.

En una reciente entrevista con la diaria, el jerarca policial había manifestado que actualmente la Jefatura cuenta con unos 382 policías en actividad, cifra que incluye tanto al personal ejecutivo como administrativo y que puede variar por licencias médicas u otras situaciones.

El alcalde sostuvo que el hurto de motos no es el único delito que preocupa actualmente a la población. En esa línea, mencionó que ha habido “robos en vehículos estacionados, una modalidad que antes no era habitual en la ciudad”, además de “situaciones graves como la de la reciente rapiña a una trabajadora de una red de cobranza”.

Consultado sobre si los hechos se dan en puntos estratégicos de la ciudad, Parodi explicó que “no se concentran en un barrio determinado, sino que ocurren en distintos puntos de la localidad”.

Más cámaras, limpieza y trabajo coordinado

El Municipio de Carmelo mantiene conversaciones con el Ministerio del Interior para ampliar el sistema de videovigilancia en la ciudad, confirmó Parodi.

“Estamos en diálogo con el Ministerio para poder implementar más cámaras en Carmelo, que sirvan como una herramienta más para la Jefatura de Policía”, explicó el alcalde. “Sin duda, esta medida puede contribuir a mejorar la prevención y el esclarecimiento de los delitos”, afirmó.

En esa línea, Parodi comentó que autoridades de la Seccional 3ª de Policía “solicitó mejoras en iluminación y limpieza en determinados sectores de la ciudad”. El alcalde aclaró que “muchas de ellas corresponden a predios privados, donde necesitamos autorización para poder intervenir y mejorar esas cuestiones”.

El alcalde de Carmelo adelantó que para abordar esa problemática procura concretar una reunión entre la Fiscalía, la Jefatura de Policía, la Prefectura, el Municipio y la Dirección de Tránsito de la Intendencia de Colonia.

“El objetivo será coordinar acciones para enfrentar el problema”, teniendo en cuenta que “también existen situaciones vinculadas a motos sin matrícula, sin documentación y la persistencia de picadas ilegales” que, según Parodi, “continúan registrándose de forma esporádica”.

“La sociedad local está preocupada y todos estos reclamos nos los hacen llegar al municipio, y nosotros lo que hacemos es transmitir esa preocupación y acompañarlos”, concluyó Parodi.