Diez empresas de Colonia fueron seleccionadas por el programa Activa Turismo

Los emprendimientos colonienses fueron seleccionados entre los 40 proyectos aprobados y recibirán asistencia técnica para fortalecer sus propuestas y mejorar su competitividad.

Diez empresas y emprendimientos turísticos del departamento de Colonia fueron seleccionados por el programa Activa Turismo, que en su primera convocatoria aprobó 40 proyectos de 13 departamentos del país.

La selección corresponde al Componente 1 – Asistencia Técnica, cuya resolución final fue aprobada por el directorio de la Agencia Nacional de Desarrollo (ANDE). En el departamento de Colonia fueron seleccionados proyectos vinculados con el alojamiento, la gastronomía, el enoturismo, el turismo de naturaleza, el ecoturismo y la generación de nuevas experiencias.

Según informó el Ministerio de Turismo, las 40 empresas seleccionadas accederán a asistencia técnica especializada a cargo de personas facilitadoras con experiencia en el sector. El acompañamiento tendrá una duración máxima de dos meses e incluirá hasta 20 horas de trabajo por empresa, además de al menos una visita presencial al emprendimiento.

Durante ese proceso se analizarán el funcionamiento de cada empresa, su propuesta de valor y su posicionamiento en el mercado turístico. También se identificarán fortalezas, amenazas, oportunidades y desafíos, así como posibilidades de mejora en productos, servicios y experiencias. El objetivo es que, a partir de ese diagnóstico, cada emprendimiento pueda elaborar o fortalecer un plan de implementación orientado a mejorar su propuesta de valor y sus estrategias de comercialización.

La asistencia técnica será cofinanciada por Activa Turismo. El programa cubrirá hasta 80% del costo total, mientras que las empresas beneficiarias deberán aportar el 20% restante con recursos propios.

Empresas colonienses

Los emprendimientos coloniales seleccionados son:

Posada Manuel Lobo 281 SRL, con el proyecto “Fortalecimiento de propuesta sustentable de la posada”.

Caliu Earthship Ecolodge, a cargo de Jesica Daniela Trosman, con el proyecto “Caliu Earthship Ecolodge”.

Litoral Hemp, con el proyecto “Turismo cannábico”.

Javier Moreira, con el proyecto “Mejora en experiencia turística”.

Susana Ivonne Guerrero Carminati, con el proyecto “Fortalecimiento de propuesta innovadora”.

Darío Salle Manitto, con el proyecto “Mejoramiento de la experiencia turística en vivero Centro Verde”.

Granja Los Fundadores SAS, con el proyecto “Diseño de experiencia turística integrada en elaboración de mermeladas y conservas”.

Manba SAS, con el proyecto “Diseño de experiencia turística en nueva bodega”.

Nelsi Raquel Troche Font, con el proyecto “La Cremerie: más que una quesería, un destino para descubrir”.

Centro Emmanuel, con el proyecto “Mejora en oferta ecoturística Centro Emmanuel”.

La resolución de ANDE identifica a Posada Manuel Lobo 281 como un emprendimiento del rubro alojamiento; Caliu Earthship Ecolodge también está comprendido en esa categoría. Litoral Hemp figura como comercio mayorista, mientras que el proyecto de Javier Moreira corresponde al rubro de restaurantes y servicios móviles de comidas.

El emprendimiento de Guerrero Carminati está clasificado dentro de la venta minorista de alimentos y comercios especializados. Entre las propuestas seleccionadas también aparecen emprendimientos que buscan incorporar una dimensión turística a actividades productivas. Es el caso de Centro Verde, vinculado a la propagación de plantas, y Granja Los Fundadores, dedicada a la elaboración y conservación de frutas, legumbres y hortalizas.

En el caso de Manba SAS, el proyecto apunta al diseño de una experiencia turística en una nueva bodega y está asociado a la elaboración de vinos. La Cremerie, por su parte, propone convertir la actividad quesera en una experiencia turística, mientras que Centro Emmanuel busca mejorar su oferta ecoturística.