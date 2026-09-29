Estudiantes del CERP de Colonia levantaron la ocupación tras casi 60 días

El levantamiento se produjo en el marco de una mesa de trabajo del CFE, pero los estudiantes mantienen su rechazo al Plan de Egreso y Titulación y continuarán el reclamo desde otros espacios.

Este martes, los estudiantes del Centro Regional de Profesores (CERP) del Suroeste, en Colonia del Sacramento, resolvieron levantar la ocupación del centro educativo luego de aproximadamente 60 días de mantener la medida, iniciada el 30 de julio en rechazo al nuevo Plan de Egreso y Titulación docente.

La decisión fue comunicada este martes por los estudiantes organizados del CERP, que señalaron que el levantamiento se produce “como gesto de buena voluntad” y en el marco de la mesa de trabajo creada por el Consejo de Formación en Educación (CFE).

Según expresaron en un comunicado, la decisión busca generar “condiciones favorables para el diálogo, la construcción colectiva y el abordaje responsable” de las preocupaciones que dieron origen a la movilización. Los estudiantes consideran que la instalación de la mesa constituye una oportunidad para avanzar en el tratamiento de sus demandas y encontrar soluciones con participación de los distintos actores involucrados.

Sin embargo, el levantamiento de la ocupación no implica el abandono de sus reivindicaciones. El colectivo estudiantil aclaró que mantiene su posición contraria al Plan de Egreso y Titulación y entiende que la propuesta “debe continuar siendo discutida y revisada”.

La ocupación comenzó el 30 de julio y, al cumplirse 50 días, estudiantes y docentes habían ratificado su rechazo a la Resolución 3009/025, que establece un mecanismo de titulación para docentes en ejercicio en Educación Media. En aquella instancia reclamaron revisar los criterios de acreditación, establecer garantías para estudiantes y egresados y crear ámbitos de diálogo con el Codicen, el CFE y representantes de los CERP.

Uno de los principales cuestionamientos planteados durante la ocupación estuvo relacionado con el reconocimiento de las trayectorias de quienes ya ejercen la docencia sin haber culminado formalmente su carrera y con el lugar que ocupa la formación académica en los mecanismos de acreditación. Estudiantes y docentes habían señalado la necesidad de encontrar un equilibrio entre el reconocimiento de la experiencia y la preservación de la formación pedagógica y disciplinar.

Ahora, los estudiantes anunciaron que continuarán el reclamo desde otros espacios y realizarán un seguimiento de los compromisos asumidos y de las decisiones que se adopten en la mesa de trabajo. “Esto no es un punto final. Es un cambio de lugar para seguir luchando”, señalaron en el comunicado.

El colectivo reivindicó además la defensa de una formación docente pública, de calidad, accesible y con garantías para quienes se preparan para ejercer la docencia. También valoró el acompañamiento recibido durante los casi 60 días de movilización y reafirmó su disposición a participar “de manera responsable, democrática y constructiva” en las próximas instancias de diálogo.