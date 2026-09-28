En noviembre se realizará la décima Marcha de la Diversidad de Colonia del Sacramento

Previa de la novena Marcha de la Diversidad de Colonia del Sacramento (archivo, octubre de 2025).

Maxi Olaverry, referente de Colonia Diversa, dijo que la celebración de 2026 tendrá un significado especial debido a la pérdida de Julieta Purtscher, y destacó la importancia de “construir y formar militancia” de manera colectiva.

El colectivo Colonia Diversa ha consolidado su actividad en el departamento de Colonia en los últimos años gracias al desarrollo de una agenda que, además de incluir las sucesivas ediciones de la Marcha de la Diversidad, también lleva adelante acciones de promoción de los derechos humanos, encuentros, reuniones, siempre coordinados con una multiplicidad de actores a nivel territorial.

En este marco, el grupo se prepara para una nueva Marcha de la Diversidad. Hasta el año pasado, setiembre era el mes indicado para organizar movidas que han logrado convocatorias multitudinarias.

Sin embargo, en 2025 la movida debió ser cancelada por razones climáticas en la fecha originalmente estipulada y fue pospuesta para octubre. A partir de ese antecedente, el colectivo propuso que este año la marcha se haga el segundo sábado de noviembre, el 14, una semana después a una actividad similar en Buenos Aires.

En diálogo con la diaria, Maxi Olaverry, fundador y referente del colectivo, dijo estar “muy orgulloso” de llegar a la décima marcha. “Quizás era impensado en 2017, cuando arrancamos tímidamente con el proyecto”, recordó Olaverry, quien además es ahora director del Ministerio de Desarrollo Social en Colonia.

Alcanzar esta instancia, dijo, “no solamente permite mirar hacia atrás y celebrar lo construido”, sino también “proyectar la continuidad del movimiento”. “Ahora ya es un objetivo político poder continuar y celebrar la diversidad”, afirmó.

A comienzos del año, Olaverry manejó la posibilidad de no involucrarse directamente en la organización de la marcha. Tenía la intención de concentrarse en su actividad laboral, que, según explicó, demanda buena parte de su tiempo. Sin embargo, dos circunstancias hicieron que cambiara de decisión. “La primera es que será la décima marcha y es muy significativa; la segunda, por lo que pasó con Julieta Purtscher”.

En marzo, la docente, psicóloga, artista y referente del Instituto Nacional de las Mujeres y del colectivo Colonia Diversa, falleció a los 47 años a causa de complicaciones tras un accidente en un gimnasio de Colonia del Sacramento.

Con referencia a lo ocurrido con la militante, Olaverry sostuvo que decidió continuar trabajando en la organización “en honor y homenaje a ella”, con la intención de que esta sea “la mejor marcha”.

De cara al futuro, el fundador del colectivo también planteó la posibilidad “de participar en otros espacios de Colonia Diversa, especialmente en talleres, actividades y tareas de organización, más allá de la marcha anual”.

Una convocatoria para todo el departamento

La elección de noviembre responde, entre otros aspectos, a la búsqueda de un momento del año que permita desarrollar la actividad en mejores condiciones climáticas.

La intención es que la marcha tenga también un fuerte componente de celebración. “La idea es que sea una fiesta”, señaló Olaverry.

Se confirmó que cuenta nuevamente con el apoyo de los 13 municipios de Colonia, lo que permitirá disponer de locomoción para trasladar a participantes desde diferentes ciudades del departamento.

Olaverry añadió que “progresivamente se suman organizaciones y empresas que han decidido acompañar la movida”, con el objetivo de que “la convocatoria alcance a personas de todo el departamento y que permita contar con la presencia de referentes del ámbito nacional”.

Sobre la consigna elegida para este año, Olaverry explicó que, como ocurre en cada edición, uno de los elementos centrales es buscar un mensaje “que dialogue con las principales discusiones vinculadas a la diversidad, tanto en Uruguay como a nivel internacional, pero también con las situaciones particulares que atraviesa el departamento”.

“Esos planteos tendrán su espacio en la proclama de la movilización”, indicó Olaverry, pero, al mismo tiempo, el colectivo procura que la marcha “mantenga una fuerte conexión con el territorio”. “Siempre la consigna tiene mucho del territorio, de lo que estamos sintiendo y pasando”, sostuvo.

En ese sentido, Olaverry expresó que “uno de los conceptos que tomaron mayor fuerza en el colectivo durante los últimos meses fue el de la construcción colectiva de la militancia”. En esa línea, manifestó que la diversidad “no puede pensarse únicamente desde quienes integran directamente la comunidad LGBT+”. La construcción del colectivo, señaló, “también incluye a quienes acompañan las reivindicaciones y participan en las distintas actividades”.

“No es necesario ser la causa para militar por la causa”, afirmó, y continuó: “En esa concepción, la décima marcha pretende ser también una celebración de la diversidad como espacio colectivo y del grupo de personas que se ha ido conformando alrededor de Colonia Diversa”.

Olaverry comentó que “también celebramos lo colectivo de la diversidad y de este grupo hermoso de personas”. Para el referente de Colonia Diversa, “las situaciones que van pasando no se pueden militar individualmente, sino en grupo, colectivamente, y de esa manera se va construyendo, formando militancia”. Desde Colonia Diversa “no simpatizamos con el activismo personal, y estamos mucho más a favor de una cuestión colectiva”, concluyó.