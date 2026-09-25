Los Midachi llegan a la Plaza de Toros de Colonia en diciembre

Con su show La despedida, el trío santafesino cierra su gira en la capital coloniense.

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25 de setiembre de 2026 - 1 minuto de lectura

Siguen anunciándose grandes espectáculos para el cierre del año en la Plaza de Toros de Colonia del Sacramento, donde destacados artistas uruguayos y argentinos llegarán a partir de octubre.

En efecto, en las últimas horas se confirmó que Midachi, uno de los grupos humorísticos más reconocidos de Argentina, tendrá una cita especial en Colonia del Sacramento.

El 18 de diciembre a las 21.00, Miguel del Sel, Dady Brieva y Chino Volpato llegarán a la Plaza de Toros del Real de San Carlos para presentar su espectáculo La despedida.

Con una trayectoria que atravesó varias décadas, el trío nacido en la provincia de Santa Fe se convirtió en uno de los grandes referentes del humor popular argentino.

Tras anunciar su regreso, el grupo viene desarrollando una gira de despedida por gran parte del territorio argentino y, en ese marco, desembarcará en Uruguay.

Primero actuarán el 14 de noviembre en el Antel Arena, en Montevideo, y luego en la capital coloniense.

La presentación en Colonia propone un reencuentro con algunos de los momentos más recordados de la historia de Midachi. El espectáculo recorrerá personajes y escenas emblemáticas de la carrera del grupo, en una propuesta que combina humor, música y nostalgia.

Las entradas están a la venta en Redtickets y boleterías de la plaza.