Edil del FA propone instalación de un bus turístico para descentralizar la actividad en el departamento de Colonia

Emmanuel Martínez, durante una sesión de la Junta Departamental de Colonia (archivo, marzo de 2026).

En línea con lo planteado por el intendente Guillermo Rodríguez, Emmanuel Martínez plantea crear una línea turística que conecte otras localidades y permita ampliar la estadía de turistas en el departamento.

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En las últimas semanas, la actividad del turismo en el departamento de Colonia ha sido parte de la agenda por diferentes actores políticos y empresarios locales.

En ese marco, el miércoles 9, el intendente coloniense, Guillermo Rodríguez (Partido Nacional), durante su participación en el almuerzo de trabajo organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay denominado “Temporada 2027: Compromiso de país”, hizo referencia a que en la actividad turística de Colonia habría que apuntar a “estadías más largas” y “a seguir descentralizando la oferta” a otras localidades, y no centralizar solamente las actividades en la capital departamental.

Para Rodríguez, Colonia tiene “una ventaja diferencial”: el turismo “forma parte de su identidad y presenta baja estacionalidad, apoyado en una infraestructura consolidada, diversidad de alojamientos y una oferta cada vez más distribuida por el departamento”.

El desafío principal “no es atraer a más turistas, sino que permanezcan más tiempo y gasten más dinero”, añadió el intendente.

En efecto, el edil del Frente Amplio (FA), Emmanuel Martínez, volvió a poner sobre la mesa una propuesta para extender la permanencia de los turistas y lograr que el movimiento económico generado por la actividad turística alcance a más localidades.

En diálogo con la diaria, el edil comentó que la iniciativa, presentada en la Junta de Colonia, apunta “a crear un circuito turístico con una línea de transporte específica, que permita recorrer distintos puntos del departamento en una jornada”, y así “descentralizar el turismo de Colonia del Sacramento”.

Martínez explicó que el planteo surge nuevamente a partir de la exposición del intendente en el almuerzo de ADM. “Colonia como destino turístico está bien en cantidad de visitantes. La preocupación no es tener más visitantes, sino que estos turistas que llegan puedan permanecer más tiempo y gastar más”, señaló el edil, alineándose a la opinión del jefe comunal.

Martínez considera que una de las dificultades es que Colonia del Sacramento puede recorrerse prácticamente en un día. “El Basco Histórico te lleva unas horas y después podés ir por la rambla hasta el Real de San Carlos a recorrer la Plaza de Toros, el Frontón de Pelota Vasca y en un día recorres la capital”, sostuvo.

En ese sentido, se propone ampliar la oferta incorporando otros destinos del departamento. “El circuito podría conectar localidades como Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario, Juan Lacaze, en el este del departamento”, pero también “Carmelo, Conchillas y Nueva Palmira al oeste”.

“Sin dudas que la propuesta permitiría cumplir con el objetivo de descentralización, llevando parte del flujo turístico hacia localidades que actualmente reciben menos visitantes”, consideró.

“Cada localidad tiene su cultura, su historia y cosas interesantes para visitar, tanto en el este como en el oeste”, afirmó Martínez.

Para el edil, esta propuesta puede generar un doble impacto: “Lograr que los turistas permanezcan una noche más en el departamento, beneficiando a hoteles, restaurantes y otros servicios, y al mismo tiempo distribuir ese movimiento hacia otras localidades”.

Martínez comentó que esta iniciativa “puede generar mayor derrame económico para las empresas del rubro hotelero, gastronómico, cultural, comercial y de transporte”, y que esto “signifique más puestos de trabajo y mejores salarios”.