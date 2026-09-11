Colonia apunta a “estadías más largas” y “a seguir descentralizando la oferta turística”, expresó intendente Rodríguez

En almuerzo organizado por ADM, Guillermo Rodríguez sostuvo que el desafío del destino Colonia “no es recibir más turistas sino lograr que permanezcan más tiempo y gasten más”.

Para guardar este artículo y leerlo después, ingresá o creá una cuenta .

El miércoles 9, la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) del Uruguay organizó el almuerzo de trabajo denominado “Temporada 2027: Compromiso de país”, que contó con la disertación del ministro de Turismo, Pablo Menoni, y de los intendentes de Maldonado, Miguel Abella; de Canelones, Francisco Legnani; de Colonia, Guillermo Rodríguez, y de Rocha, Alejo Umpiérrez.

En los últimos días, actores políticos y empresarios del departamento de Colonia mantuvieron diversos cruces políticos acerca de la actualidad del turismo coloniense, a raíz del cierre del hotel Casa del Sol.

En ese marco, Rodríguez presentó “una visión optimista sobre el futuro turístico del departamento de cara a la temporada 2027”, aunque remarcó que “el objetivo no debe ser únicamente aumentar la cantidad de visitantes, sino lograr estadías más largas, mayor gasto, más descentralización territorial y actividad durante todo el año”.

En su exposición, el intendente destacó que Colonia tiene “una ventaja diferencial”: el turismo “forma parte de su identidad y presenta baja estacionalidad, apoyado en una infraestructura consolidada, diversidad de alojamientos y una oferta cada vez más distribuida por el departamento”.

Más allá de la infraestructura, el jefe comunal señaló como atributos centrales del departamento “la tranquilidad, seguridad, facilidad de desplazamiento, cercanía entre localidades y calidad de vida”.

Además, Rodríguez sumó como de vital importancia “la ubicación estratégica frente a Buenos Aires, cuya creciente conectividad internacional representa una oportunidad para captar nuevos mercados”. En particular, destacó el mercado chino, señalando que “ya existen visitantes que llegan a Colonia en excursiones de un día y que una mejora en los mecanismos de visado podría convertir parte de esas visitas en estadías más prolongadas”.

Descentralización del turismo

Uno de los ejes centrales de la gestión de Rodríguez es que el visitante “no se quede únicamente” en el Barrio Histórico de Colonia del Sacramento. La estrategia apunta a que “recorra más territorio, conozca nuevas experiencias y permanezca más tiempo en el departamento”.

En el oeste “se está fortaleciendo la propuesta de Carmelo, Nueva Palmira y Conchillas, con especial énfasis en la Ruta del Vino”, destacó Rodríguez. También expresó “la alegría de recuperar la Calera de las Huérfanas y la expectativa por nuevos proyectos privados”, como un hotel wellness en Conchillas.

En el este “se sigue potenciando” la Ruta del Queso, integrando localidades como Nueva Helvecia, Colonia Valdense, Rosario y Juan Lacaze.

“El concepto que atraviesa esta estrategia es el de turismo de experiencias: gastronomía, patrimonio, producción local, tradiciones, naturaleza y contacto con las comunidades”, manifestó Rodríguez.

El destino Colonia

El intendente coloniense destacó que, según datos aportados por el Ministerio de Turismo, Colonia se mantuvo como el tercer destino turístico de Uruguay en cantidad de visitantes, detrás de Punta del Este y Montevideo. Sin embargo, para Rodríguez es más importante “la estadía promedio que el volumen de turistas”.

En ese sentido, explicó que “la estadía promedio aumentó de 3,7 días en el primer trimestre de 2025 a 4,6 días en el mismo período de 2026”. Además, el gasto promedio por visitante “creció más de 30%”.

Esto permitió que, “pese a recibir menos visitantes en un contexto de caída del turismo receptivo nacional”, el impacto económico del turismo en Colonia “se mantuviera prácticamente estable”.

Sobre propuestas turísticas a corto y mediano plazo, el intendente recordó que el 16 de octubre se inaugurará el Frontón del Real de San Carlos, que será sede del Mundial de Pelota Vasca en la modalidad Jai Alai.

Para Rodríguez, “este acontecimiento puede marcar un nuevo salto en el posicionamiento internacional de Colonia como destino capaz de recibir grandes eventos deportivos internacionales”.

Además, resaltó “el fortalecimiento de la conectividad fluvial” con la llegada del buque eléctrico de Buquebus, China Zorrilla, que llegó a la ciudad de Nueva Palmira el día de ayer y pronto estará en actividad.

Futuro alentador

Para el director de Turismo de la intendencia, Martín Álvarez, Colonia tiene un futuro alentador en materia turística, y “así lo hizo saber el intendente durante su exposición en ADM”.

En diálogo con la diaria, Álvarez remarcó que “hay muchos factores positivos y datos favorables que el intendente remarcó que no se condicen con las declaraciones de los dirigentes de la Cámara Hotelera de Colonia”.

En ese marco, dijo que “todos los datos que remarcó el intendente son comprobables”, y apuntan a la mejora y estabilidad que se ha mantenido en el departamento”.

Además, pensando en lo que viene, Álvarez manifestó que octubre está cargado de actividades en el departamento, como la Semana del Queso, la Fiesta de las Antorchas en La Paz, Colonia Piamontesa, y el campeonato de pelota vasca en el Frontón del Real de San Carlos”.

Con respecto al mundial de pelota vasca en la modalidad Jai Alai, Álvarez remarcó que en Colonia van a haber “cinco delegaciones hospedadas más todos los jueces del campeonato”. “Esto generará una movida importante de gente”, consideró el funcionario.

Sabemos que hay entradas compradas desde Europa y desde Estados Unidos, porque las delegaciones que estarán hospedadas en la capital departamental serán Francia, España, País Vasco, México y el país norteamericano”, concluyó Álvarez.