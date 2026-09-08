Intendencia y Mintur niegan “muerte silenciosa” del turismo en Colonia diagnosticada por presidente de Cámara Hotelera

Los directores nacional y departamental de Turismo, Cristian Pos y Martín Álvarez, respectivamente, calificaron como “desatinadas” las afirmaciones realizadas por Miguel Slimovich tras cierre de hotel Casa del Sol.

El presidente de la Cámara Hotelera de Colonia, Miguel Slimovich, aseguró que el turismo atraviesa una situación “gravísima” y un proceso de “muerte silenciosa” tras el cierre del hotel Casa del Sol, lo cual generó las respuestas de la Dirección de Turismo de la Intendencia de Colonia y también del Ministerio de Turismo (Mintur). Entre otras cosas, Slimovich dijo que habrían cerrado 32 establecimientos hoteleros en los últimos cinco años.

El director de Turismo de la comuna, Martín Álvarez, en diálogo con Canal 3, cuestionó duramente el diagnóstico planteado por Slimovich y sostuvo que no refleja “la evolución de la oferta turística del departamento”. “Nos parece una declaración totalmente desatinada”, afirmó Álvarez, y relató que la intendencia pidió a la Cámara Hotelera el listado de los 32 establecimientos que, según esa cámara, habrían dejado de funcionar tras la pandemia.

Según el análisis realizado por Álvarez, “16 de esos establecimientos cerraron durante la pandemia o incluso antes de ese período”, en el cual “también cerraron numerosos emprendimientos de distintos rubros” que posteriormente no lograron reabrir.

Sostuvo, además, que “contabilizar únicamente los cierres de hoteles ofrece una fotografía incompleta de la capacidad de alojamiento disponible en Colonia”. Y, por el contrario, argumentó que se ha registrado “el crecimiento de los alojamientos ofrecidos mediante Airbnb”. “En 2020 había unos 1.400 alojamientos registrados en esa plataforma, mientras que actualmente la cifra ronda los 2.400”, graficó Álvarez. “Ahí crecieron en 1.000 camas la oferta turística, es decir, la oferta de camas para el departamento de Colonia”, explicó Álvarez.

Asimismo, señaló que “los otros 16 hoteles” incluidos en el listado de cierres corresponden a establecimientos que dejaron de funcionar desde 2020 en adelante y que, en conjunto, representaban unas 600 camas. La comparación de ambos datos lleva a la intendencia a sostener que, aun considerando esos cierres, “existe un saldo positivo de unas 400 camas respecto de 2020”.

A esa cifra, además, “deben agregarse los establecimientos hoteleros que abrieron durante el período y que incorporaron nuevas plazas de alojamiento”, consideró el director de Turismo de la comuna. “Pensar en que el cierre del hotel Casa del Sol está denotando la muerte silenciosa del turismo de Colonia no está bueno”, cuestionó Álvarez. No obstante, el funcionario dijo que “no pretendemos negar que existan dificultades en el sector ni convertir en una defensa política de la gestión departamental”, porque “la gestión puede tener aciertos y puede tener errores”. Asimismo, expresó que “existe una preocupación por el impacto que pueden tener determinadas declaraciones”, como las realizadas por Slimovich, “sobre la imagen de Colonia como destino turístico”.

Cristian Pos: “Lejos estamos de suscribir esa frase”

Por su parte, el director nacional de Turismo, el coloniense Cristian Pos, también tomó posición sobre la situación planteada en Colonia y rechazó la caracterización de una “muerte silenciosa” del turismo en ese departamento.

En diálogo con Radio del Oeste, Pos aclaró, en primer lugar, que “no cuenta con información oficial” sobre el cierre del hotel Casa del Sol y que, por tratarse de una decisión de carácter privado, el ministerio “no puede pronunciarse sobre cuestiones vinculadas a su gestión”.

“Sobre las declaraciones del presidente de la Cámara Hotelera de Colonia acerca de una ‘muerte silenciosa’ del turismo en Colonia, sí podemos opinar y expresar que no coincidimos para nada”, señaló Pos. Sin embargo, el funcionario expresó que “rechazar esa caracterización no significa desconocer las dificultades que atraviesa el sector”. “Existe una problemática vinculada a la rentabilidad de la actividad de alojamiento”, reconoció Pos, planteada por el sector privado tanto al actual gobierno como a la administración anterior.

En ese sentido, explicó que “el tema está siendo abordado en distintos ámbitos y que se trabaja en una batería de herramientas destinadas a atender la situación”.

Al referirse específicamente al cierre de hoteles en Colonia, Pos reconoció que “una parte es cierta”, aunque advirtió que “se requiere un análisis más profundo” sobre el tema. “También hay que analizar desde la pandemia en adelante qué fue pasando en estos cierres; en qué se fueron reconvirtiendo, cuáles fueron las decisiones. El tema es mucho más profundo que declarar que se trata de una muerte silenciosa del turismo”, sostuvo.

Pos también expresó que uno de los factores que pueden explicar esta situación es la caída del turismo proveniente de Argentina. “No hay misterio en decir que hay menos turistas que llegan a Colonia”, afirmó, y añadió que “la propia estadística argentina sobre turismo emisivo registra una caída de 18%”. “Esta reducción tuvo impacto en Uruguay y se hizo particularmente visible en destinos como Colonia, que mantienen una fuerte concentración de visitantes provenientes del mercado argentino”, explicó.

El director nacional de Turismo remarcó que “se está trabajando, tanto en el sector público y privado como a nivel nacional, pero también en el departamento”. Pos concluyó que “lejos estamos de poder suscribir esa frase”, en referencia a la “muerte silenciosa” planteada por el dirigente de la Cámara Hotelera, a la cual calificó como “bastante temeraria”.

“La hotelería necesita respuestas y soluciones”

Tras las críticas de la intendencia y del Mintur, la Cámara Hotelera de Colonia difundió este martes un comunicado en el que aclaró que su intención “no es polemizar con ninguna autoridad departamental o nacional”, sino “visibilizar una situación que afecta desde hace años a la hotelería y que requiere respuestas concretas”.

La gremial sostuvo que algunas de las cifras planteadas públicamente por la Dirección de Turismo, “lejos de contradecir nuestro planteo, confirman aspectos centrales de la realidad que venimos señalando”. En particular, señaló que “un número significativo de establecimientos hoteleros ha dejado de operar” y que, simultáneamente, “ha crecido de manera sostenida la oferta informal de alojamientos comercializados a través de plataformas digitales”.

El comunicado atribuye parte de esa situación a “la combinación de costos crecientes, inflación acumulada y un tipo de cambio desfavorable”, factores que, según la gremial, “han deteriorado los márgenes de las empresas hoteleras”. Esa menor rentabilidad, agregó, “no solo compromete el resultado económico, sino también la capacidad de reinvertir, mantener y mejorar los establecimientos”.

La cámara también buscó marcar distancia de la interpretación de que su diagnóstico implique desconocer la llegada de turistas a Colonia o las acciones de promoción desarrolladas por la intendencia. En ese sentido, planteó la necesidad de “atraer más visitantes, aumentar la estadía promedio y generar mayor ocupación durante todo el año, especialmente en los períodos de menor actividad”. Según la cámara, ese incremento de la demanda es necesario para “ayudar a compensar el fuerte incremento de los costos operativos”.

Pero el comunicado insiste en que también deben abordarse las condiciones estructurales de la hotelería formal. “La hotelería representa inversión permanente, empleo, mantenimiento de infraestructura, aportes tributarios, cumplimiento de obligaciones laborales y fiscales y registro formal de huéspedes”, señaló.

Las medidas propuestas

En el comunicado, la Cámara Hotelera enumeró además una serie de medidas que, a su entender, deberían comenzar a analizarse. Entre ellas planteó “avanzar en la reglamentación efectiva de los alojamientos turísticos”, de manera que quienes comercializan alojamiento lo hagan bajo “condiciones regulatorias, tributarias y de seguridad comparables”.

También propuso analizar “una reducción significativa de la contribución inmobiliaria para los establecimientos turísticos formales”, desarrollar “una agenda de eventos y actividades orientada especialmente a los períodos de menor ocupación” y promover “la extensión durante todo el año del régimen de IVA tasa cero para turistas nacionales y extranjeros”.

Finalmente, reclamó fortalecer las acciones de promoción destinadas a incrementar “la cantidad de visitantes, la estadía promedio y el nivel de ocupación del destino”.

La cámara aseguró estar dispuesta a “trabajar junto con la intendencia, la Dirección de Turismo, la Junta Departamental y el gobierno nacional”. “No buscamos responsables. Buscamos soluciones que permitan aumentar la demanda, recuperar competitividad, sostener la inversión y evitar que sigan cerrando hoteles en Colonia”, concluyó la gremial.