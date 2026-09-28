Diputada del FA por Colonia sobre Praxis: “No están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”

Cecilia Badín valoró la inversión inmobiliaria, pero reclamó información sobre el acuerdo entre +Colonia y Praxis y advirtió que debe ajustarse a las normas uruguayas. Nibia Reisch pedirá una reunión con el gobierno nacional.

La diputada del Frente Amplio por Colonia Cecilia Badín consideró que la llegada de inversiones inmobiliarias puede ser positiva para el departamento, pero reclamó mayor información sobre el acuerdo entre el emprendimiento +Colonia y Praxis, la empresa estadounidense que se presenta como “la primera nación digital del mundo” y que anunció su intención de instalarse en Colonia del Sacramento.

El acuerdo entre ambas iniciativas tomó estado público durante la última semana. Praxis prevé que sus primeros residentes se instalen en Colonia a partir de 2027, mientras que el proyecto +Colonia presentó ante el Ministerio de Ambiente una nueva etapa de su desarrollo. La propia empresa sostiene que busca desarrollar nuevas formas de organización y gobernanza vinculadas con la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas.

Para Badín, uno de los principales problemas en este momento es la falta de información oficial. “Lo veo con muchísima falta de información”, afirmó en diálogo con la diaria. La diputada señaló que necesita conocer con mayor precisión las características del acuerdo y sus eventuales implicancias antes de adoptar una posición sobre el proyecto.

“Lo que me da más miedo es no saber por qué no hay información”, resumió. En ese sentido, sostuvo que existe una responsabilidad de los actores políticos del departamento de informarse sobre las características de la iniciativa, pero también reclamó al gobierno nacional que proporcione información.

Negocios inmobiliarios versus autarquías

Badín diferenció entre la inversión inmobiliaria y las características particulares del proyecto impulsado por Praxis. Recordó su experiencia durante la instalación de Montes del Plata en Conchillas, cuando trabajaba en atención primaria y participaba en instancias de coordinación entre distintos organismos públicos.

Según relató, aquella experiencia puso en evidencia la necesidad de que las grandes inversiones sean acompañadas por una planificación institucional capaz de anticipar sus impactos sobre los servicios públicos y la población local. “Si bien es algo que puedes mirar desde el punto de vista de un negocio inmobiliario, como inversión para el departamento, espectacular”, afirmó.

En la misma línea, sostuvo que Colonia necesita crecer y que, desde el punto de vista estrictamente inmobiliario, considera positiva la llegada de inversiones. Pero inmediatamente planteó una condición: “Siempre, obviamente, respetando y haciendo énfasis en que nosotros somos un país democrático y que tenemos determinadas normativas”. “No están en una zona liberada del país para que puedan hacer lo que ellos quieran”, agregó.

Para la diputada coloniense, cualquier comunidad que se instale en el territorio nacional debe desenvolverse dentro del ordenamiento jurídico uruguayo: “Siempre respetando que viven dentro de un país que tiene normas, que tiene Constitución, que tiene leyes, que está regido por esas legislaciones”.

La cuestión de la gobernanza

Las dudas de Badín se relacionan con el discurso de Praxis sobre nuevas formas de organización social y política. La empresa ha planteado públicamente conceptos vinculados con la gobernanza, la inteligencia artificial y la creación de comunidades con características propias. En sus textos institucionales sostiene que busca desarrollar nuevas formas de organización humana y su propio territorio físico y digital.

En ese punto, la diputada marcó distancia. “Ellos están a favor de la gobernanza digital, pero en nuestro país la normativa está basada en la incidencia de lo humano, de lo territorial y de la gobernanza que está establecida constitucionalmente en el país... Y parecería que ellos no la llevan mucho”, afirmó.

La diputada también señaló que hasta el momento no ha recibido información suficiente sobre las características del acuerdo.

El reclamo se produce en un contexto en el que la bancada de ediles del Frente Amplio de Colonia también anunció que busca reunir información sobre las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas de la iniciativa. Los ediles comunicaron que solicitarán una reunión con el presidente Yamandú Orsi para conocer los detalles del proyecto.

Nibia Reisch: “Tengo dudas respecto de este proyecto”

En diálogo con la diaria, la diputada colorada por Colonia, Nibia Reisch, expresó: “Estoy estudiando el tema y tengo dudas respecto de este proyecto” de instalación de Praxis en el proyecto urbanístico +Colonia, especialmente por aspectos vinculados a “los regímenes especiales” y “amplios márgenes de autonomía” que reclaman esas iniciativas. “Mi postura es coordinar una reunión entre todos los legisladores del departamento para intercambiar información y analizar las gestiones a realizar en conjunto ante el gobierno nacional”, dijo.