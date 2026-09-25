Orsi se reunió con el CEO de Praxis y ediles del FA de Colonia solicitarán reunión con el presidente

“Necesitamos comprender” las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas del proyecto para tomar posición sobre el tema, expresaron en un comunicado.

Tras la noticia del acuerdo millonario firmado por los desarrolladores del proyecto urbanístico +Colonia y la empresa Praxis, conformada por una comunidad tecnológica de Estados Unidos respaldada por inversiones en criptomonedas y vinculada con el sector de la inteligencia artificial, la bancada de ediles del Frente Amplio (FA) de Colonia anunció que solicitará una reunión con el presidente Yamandú Orsi para informarse acerca de las implicancias económicas, sociales, territoriales y políticas de la iniciativa que pretende desembarcar el próximo año en el predio de El Calabrés, a unos diez kilómetros de Colonia del Sacramento.

Luego de una reunión llevada a cabo en la noche del jueves, la bancada frenteamplista emitió un comunicado en el que expresaron que “están llevando adelante distintas acciones destinadas a reunir información sobre el proyecto y sus posibles implicancias”.

La llegada de Praxis al departamento alertó a la comunidad y a los diferentes actores políticos. El acuerdo anunciado entre +Colonia y Praxis contempla una inversión proyectada superior a los 1.000 millones de dólares y la llegada progresiva de unos 2.700 integrantes de la comunidad.

La primera etapa del desarrollo de Praxis ocuparía una superficie significativa dentro de +Colonia y sus primeros residentes podrían comenzar a instalarse a partir de 2027, según comunicó la empresa.

Los ediles frenteamplistas indicaron que “procuran obtener elementos que les permitan comprender las dimensiones económicas, sociales, territoriales y políticas de este proyecto”, dentro de un desarrollo urbanístico “no tan amigable” con la bancada, dado que los ediles dieron el voto en contra del desarrollo del proyecto cuando fue tratado en la Junta Departamental, en 2022.

Reunión de Orsi en Estados Unidos

Las redes sociales de Praxis y de Dryden Brown, CEO y fundador de la empresa, confirmaron el encuentro entre Orsi y el joven norteamericano, en el marco de la visita oficial del primer mandatario a Nueva York para participar en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En su cuenta de X, Brown escribió: “Praxis se enorgullece de estar construyendo en Uruguay. Países hermosos y culturalmente ricos serán grandes beneficiarios de la IGA. Gracias, presidente Yamandú Orsi”.

En ese marco, la bancada de ediles del FA le solicitará una reunión a Orsi para conocer los detalles del proyecto. El objetivo será contar con esa información y, posteriormente, “evaluar posibles acciones conjuntas con el gobierno nacional”, de acuerdo con la posición que adopte el FA en Colonia, indicó la nota.

La bancada sostuvo que el análisis del proyecto se realizará “siguiendo el mismo criterio que aplica ante otras decisiones políticas”, con base en “un estudio y seguimiento del tema de manera responsable”. En ese sentido, remarcó que el proceso tendrá como referencia “el bienestar de la población coloniense y el interés general”.