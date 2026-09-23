Actividades culturales en Colonia del Sacramento durante las vacaciones de primavera

Además, Cine Club Colonia presenta El amor duerme en la calle, en el Centro Cultural AFE.

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La Intendencia de Colonia, a través de la Dirección de Cultura, desarrollará una variada programación de actividades durante las vacaciones de primavera, con propuestas para toda la familia y entrada libre y gratuita.

En ese marco, el jueves 24, desde las 15.00, habrá actividades recreativas a cargo de docentes de la institución, mientras que a las 17.00 se presentará la Comedia Departamental con la obra de teatro infantil Los cuentos de la abuela Blanca.

Las propuestas continuarán el viernes 25, también desde las 15.00, con la presentación de la obra de teatro infantil Las aventuras de Farolito. Posteriormente, la Comedia Departamental volverá a escena con otra función de Los cuentos de la abuela Blanca.

Las actividades se desarrollarán en la Casa de la Cultura de Colonia del Sacramento, con entrada libre.

El amor duerme en la calle.

Cine Club Colonia presenta El amor duerme en la calle

La agenda cultural continúa el lunes 28 con una nueva propuesta del Cine Club Colonia en el Centro Cultural AFE de la capital. A partir de las 19.00 se proyectará El amor duerme en la calle, documental del realizador uruguayo Guzmán García, de 2025.

La película sigue durante un año a cuatro parejas que, pese a no tener un hogar, mantienen su búsqueda y vínculo amoroso. El documental aborda las dificultades que implica sostener una relación en situación de calle y registra momentos atravesados por la desesperación, la violencia y también la ternura.

La función será con entrada libre y gratuita; la película es apta para mayores de 15 años.