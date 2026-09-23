Edil del FA advirtió por la comunidad que prevé instalarse en +Colonia: una “ciudad cerrada” con “posiciones ultraconservadoras”

Pedro Leizagoyen reclamó una reunión urgente para conocer los detalles del acuerdo, que prevé una inversión superior a 1.000 millones de dólares y la llegada progresiva de 2.700 integrantes de la comunidad.

El acuerdo entre +Colonia y Praxis, una comunidad internacional vinculada a la tecnología, la inteligencia artificial y las criptomonedas que proyecta instalarse en el emprendimiento que está en construcción en las afueras de Colonia del Sacramento, generó nuevas interrogantes en el ámbito político departamental.

En efecto, el edil del Frente Amplio (FA) Pedro Leizagoyen, integrante de la comisión de seguimiento de +Colonia en la junta coloniense, aseguró que “no había sido informado previamente sobre el acuerdo” y que tomó conocimiento “a través de los medios de comunicación”.

En diálogo con la diaria, dijo que “personalmente no tenía ninguna información sobre el acuerdo divulgado en las últimas horas por la empresa”. Leizagoyen señaló que la comisión de seguimiento se reúne mensualmente y está integrada por representantes de los distintos partidos políticos que conforman la junta, de la Intendencia de Colonia y del propio proyecto. En esos encuentros, explicó, “se analiza el avance de las obras, el cumplimiento de los plazos y la evolución general del emprendimiento”.

A partir de la difusión del acuerdo con Praxis, el edil adelantó que solicitará una reunión urgente de la comisión. “Solicité al director de Planificación Ambiental de la intendencia, Miguel Asqueta, reunirnos de manera urgente para hablar de este tema porque nos está pasando por arriba”, sostuvo.

“Posiciones ultraconservadoras”

Uno de los principales cuestionamientos de Leizagoyen apunta al perfil de las personas que integran Praxis y al modelo de comunidad que podría instalarse en Colonia. El edil dijo sostuvo que “se trata de un grupo muy cerrado”, al que atribuyó posiciones “ultraconservadoras”. “Son sectores ultraconservadores, todos pertenecientes a un mismo sistema de formas de vivir, de formas de entender la civilización y la forma de entender el mundo”, consideró.

Para Leizagoyen esa posible comunidad “va a ser un gueto cerrado”, y expresó preocupación ya que, quienes se instalen allí, “mantendrán sus propios códigos culturales y sociales”.

Praxis surgió durante la pandemia alrededor de comunidades de internet vinculadas a sectores de derecha y a la llamada “derecha alternativa”. Ese grupo está conformado por unos 150.000 emprendedores, inversores y referentes tecnológicos, liderada por Dryden Brown y respaldada, entre otros, por Apollo Projects, fondo asociado a Sam Altman, CEO de OpenAI.

En ese marco, la empresa comenzó a recaudar fondos en 2021 y ha recibido grandes inversiones, tal como la línea de crédito proporcionada por la firma de criptomonedas Gem Digital en 2024, por 550 millones de dólares.

El proyecto prevé desarrollar dentro de +Colonia un sector residencial y distintos espacios destinados a actividades vinculadas con la innovación, el arte y la cultura.

“Una ciudad absolutamente cerrada”

El edil también cuestionó la forma en que se ha presentado públicamente el desarrollo de +Colonia y sostuvo que desde el comienzo advirtió sobre la posibilidad de que terminara funcionando como un ámbito separado de la ciudad.

“+Colonia sigue insistiendo como desde el día uno en que eso va a ser un aumento de población para Colonia, con un crecimiento de un barrio”, señaló. Para Leizagoyen, la llegada de una población con un elevado poder adquisitivo “podría generar una dinámica independiente de la ciudad existente”. “Esto va a ser una ciudad cerrada, absolutamente cerrada, para gente de un poder adquisitivo muy fuerte”, afirmó.

El edil definió su preocupación como política y social y sostuvo que “se debe analizar qué impacto tendrá la inversión sobre la economía local y nacional”.

“Detrás de todo esto hay que investigar profundamente qué es lo que se va a hacer con ese dinero y si verdaderamente va a favorecer a la economía local”, comentó Leizagoyen.

El acuerdo anunciado entre +Colonia y Praxis contempla una inversión proyectada superior a los 1.000 millones de dólares y la llegada progresiva de unos 2.700 integrantes de la comunidad. La primera etapa del desarrollo de Praxis ocuparía una superficie significativa dentro de +Colonia y sus primeros residentes podrían comenzar a instalarse a partir de 2027, según comunicó la empresa en un comunicado.

Para Leizagoyen, sin embargo, la dimensión económica del proyecto no debería impedir una discusión más profunda sobre sus consecuencias. “Siempre te ponen o te anteponen miles de millones de dólares para decir: ‘Vos acá te tenés que parar, porque esto va a ser trabajo para la gente’”, cuestionó y continuó: “Detrás de todo esto hay que investigar profundamente qué es lo que se va a hacer con ese dinero”.

El edil dijo tener “grandes dudas” sobre el proyecto y, particularmente, sobre el perfil de quienes pretenden instalarse en Colonia. “Esta gente está queriendo instalarse en lugares como para poder, desde distintos estamentos del universo, poder dominar con la inteligencia artificial una nueva sociedad”, sostuvo.

Pedido de información

Leizagoyen expresó que la comisión de seguimiento debe analizar el acuerdo y conocer en detalle sus características, particularmente en relación con el desarrollo urbano, la integración con la ciudad de Colonia y el impacto económico y social que podría generar la llegada de la comunidad.

“Estas cosas tenemos que hablarlas y discutirlas” afirmó. En ese sentido, agregó que “yo sigo pensando que todavía es un cuento de hadas lo que se nos planteó a la población cuando desembarcó +Colonia en el territorio”. La bancada de ediles del FA votó en contra del desarrollo del proyecto cuando fue tratado en la Junta Departamental en 2022. Sin embargo, para Leizagoyen, “si internamente el FA no lo asume con capacidad, con inteligencia y lo analiza profundamente, vamos a ser responsables de tener una sociedad cada vez más controlada por una minoría que viene a instalarse al país”.