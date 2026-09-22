Te debía una Margarita se presenta en el Centro Cultural Rosario, este viernes

La obra obtuvo el premio a mejor texto de autor y Martín Cabrera recibió el galardón a mejor actor en los Premios Florencio 2025.

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El viernes 25, a las 20.30, en el Centro Cultural Rosario, se presentará la obra Te debía una Margarita, de Sandra Escames. Integrantes del grupo de Teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze junto con actores de Montevideo desarrollan esta pieza teatral bajo la dirección de Mariné Guerrero y Andrés Leal.

La obra pretende ser un homenaje a la vida y obra de Mauricio Rosencof, escritor, dramaturgo, poeta y periodista, quien estuvo detenido más de 12 años durante la dictadura cívico-militar, siendo uno de los referentes del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros.

La historia escrita por Escames se desarrolla en un calabozo, donde el escritor mantiene varios diálogos consigo mismo, con diferentes personajes de sus obras y de su vida.

En 2025, la obra obtuvo el reconocimiento de los Premios Florencio, donde fue distinguida como mejor texto de autor nacional, para Sandra Escames, y mejor actor protagónico, para Martín Cabrera, oriundo de la ciudad rosarina.

La función en el Centro Cultural Rosario será con entrada gratuita. Para hacerse con las invitaciones deberán acceder previamente a Redticktes y canjear el boleto.

Elenco

Mauricio Rosencof interpretado por Martín Cabrera; Margarita - Vincha brava: Stefanía Galípolo; Sombra: Rubén Cortizo; Ñato - Tuleque: Álvaro Buere; Margó: Mariné Guerrero. Dirección: Andrés Leal Bentancur, Mariné Guerrero.