Martín Cabrera, el 1° de diciembre, durante la entrega de los Premios Florencio, en el teatro Solís.

Este lunes, en el teatro Solís de Montevideo, se llevó a cabo la ceremonia de entrega de los Premios Florencio, que reconoce a la escena teatral del país.

Tal como ha ocurrido en los últimos años, en esta oportunidad varios elencos y artistas del departamento de Colonia fueron reconocidos con estatuillas en los diferentes rubros que compitieron.

En efecto, el Grupo de Teatro de Biblioteca Varela de Rosario ganó el premio a la mejor interpretación de un elenco del interior en Montevideo, con El juego de la copa, de Daniel Salomone, dirigida por Martín Cabrera e interpretada por Rosa Falcón, Alan Brun, Eduardo Barnetche y María Eugenia Cabrera.

En diálogo con la diaria, Cabrera dijo que “fue muy emocionante poder dirigir esta obra con gente que ha venido realizando un trabajo precioso durante tanto tiempo”. La categoría “tenía tres grandes espectáculos”, como fueron Vitalicios, Naufragios y El juego de la copa, comentó Cabrera, y añadió que la obtención del premio “fue muy celebrado por toda la gente rosarina, porque, además de venir trabajando desde hace tiempo con el elenco, se sumaron nuevos compañeros”.

Además, “el trabajo de María Rosa Madera como asistente de dirección también fue fundamental para que este grupo desarrolle un producto muy bueno”, indicó.

Este premio viaja para Rosario por segunda vez, ya que en la misma categoría lo había ganado con la obra Las divas de la radio, en 2023. Cabrera, además de ser el director de esa obra y recibir ese premio grupal, fue condecorado como mejor actor gracias a su trabajo en la obra Te debía una margarita, que cuenta con la participación de integrantes del grupo de teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze junto con artistas de Montevideo. Esta obra, escrita por Sandra Escames, recibió, además, el premio a mejor texto de autor nacional.

“Es una sensación extraordinaria la que se siente”, señaló Cabrera. “Fue mi primera experiencia trabajar con una productora de Montevideo, que fue Mané Producciones, a la que estamos muy agradecidos por todo su apoyo y el trabajo realizado”. “Ha sido un año de inmensa alegría, hermoso”, sentenció Cabera.

En tanto, el Grupo de Teatro de Biblioteca Rodó de Juan Lacaze alcanzó el premio a mejor espectáculo de la Bienal de Teatros del Interior con la obra Vitalicios, de José Sanchís Sinisterra, dirigida por Andrés Leal e interpretada por Rubén Cortizo, María Eleonora Pérez, Eliana Gopar e Inés Spuntone. Además, Leal se llevó el premio en el rubro mejor director.

El premio a mejor actriz del interior fue para Sari Cartagena de Florencio Sánchez, gracias a su participación en la obra La bailarina de Maguncia, de Sandra Massera, dirigida por Nelson Castillo, con la actuación de Ignacio Ortiz y la mencionada actriz. Esta obra fue presentada por el Grupo de Teatro de Cardona.