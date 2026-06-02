Intendente y ediles de Colonia viajaron a Europa para conseguir fondos para el frontón de pelota vasca

El intendente de Colonia, Guillermo Rodíguez (Partido Nacional, PN), inició un viaje con destino a Europa con el objetivo de concretar algunos acuerdos de cooperación internacional que permitan dotar de recursos económicos a las arcas de ese departamento, así como también fortalecer vínculos con algunas instituciones culturales y patrimoniales de carácter internacional.

En ese marco, el domingo 31, el jefe comunal encabezó el viaje que partió a España y Portugal acompañado por el director de Cooperación Internacional de la comuna, Alfredo Martínez, la secretaria general de la Junta Departamental, Claudia Maciel, así como también la coordinadora de la bancada del Frente Amplio (FA), Mónica Rivero, y el edil del PN Eduardo Helbling.

La representante del Partido Colorado (PC) en la junta, Malvina Saret, no viajó, aludiendo “temas internos”. Saret integra el sector liderado por la diputada Nibia Reisch, quien en los últimos meses ha criticado fuertemente los viajes al exterior realizados por parlamentarios de distinos partidos políticos, entendiendo que es un gasto innecesario para el desarrollo de esa actividad.

Uno de los principales objetivos del viaje será gestionar apoyos económicos en el País Vasco para la concreción de un rebote móvil para el frontón de pelota vasca del Real de San Carlos, que se inaugurará en octubre cuando se dispute el XX Campeonato del Mundo de Pelota Vasca, y Colonia del Sacramento sea subsede de ese evento.

Rodríguez había adelantado que “para mejorar algún aspecto deportivo en la cancha del frontón faltarían unos 300.000 dólares”. En las últimas horas, la intendencia comunicó que se han programado reuniones concernientes al frontón con autoridades del País Vasco y de la Federación Internacional de Pelota Vasca que “incluyen acciones y actividades posteriores a la disputa del Mundial”, confirmado que será entre el 16 y 20 de octubre.

En tanto, en Portugal, la comitiva mantendrá reuniones a nivel parlamentario en Lisboa, así como también en Guimaraes, localidad “hermanada con Colonia del Sacramento” a través de un acuerdo celebrado tiempo atrás.

En diálogo con Radio del Oeste, Rodríguez dijo que “nos estarán recibiendo en Guimaraes autoridades locales para seguir trabajando en proyectos de cooperación”. Agregó también que antes de retornar al país, previsto para el domingo 14, la delegación se reunirá con una cámara empresarial de Madrid, en España, para “analizar posibilidades de cooperación y promover nuevos contactos”.